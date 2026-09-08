Expectativas de contratación en México aumentan al 41% para el cierre de 2026: ManpowerGroup

Expectativas de contratación en México aumentan al 41% para el cierre de 2026: ManpowerGroup

septiembre 8, 2026

La más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup posicionó a México en el cuarto lugar a nivel mundial en tendencia neta de contratación para el cuarto trimestre de 2026, con un panorama favorable de cara al cierre de año.

En conferencia de prensa, Alberto Alesi, Director general de ManpowerGroup para México, el Caribe y Centroamérica, informó que la Tendencia Neta de Empleo (TNE) para el periodo de octubre a diciembre se sitúa en 41%, un incremento de 13 puntos porcentuales respecto al tercer trimestre de este año, cuando alcanzó 28%, y de 13 puntos frente al cuarto trimestre de 2025, que también registró 28 por ciento.

De acuerdo con los resultados, el 53% de los empleadores en el país espera aumentar sus plantillas durante el próximo trimestre, el 33% no planea realizar cambios, 12% anticipa disminuirlas y 2% no sabe.

Alesi señaló que todos los sectores económicos contemplados en la encuesta anticipan expectativas positivas de contratación. El sector más competitivo del país sería el de Automotriz, con una expectativa de empleo de 53%, seguido de Finanzas y Seguros (47%), Información (45%), Comercio y Logística, junto con Construcción y Bienes Raíces (44%).

“El sector automotriz destaca con un ritmo de crecimiento en sus expectativas de contratación, porque presentó un incremento interanual de 40 puntos porcentuales, ya que al cierre de 2025 se estimó una expectativa de apenas el 13 por ciento”, expresó.

Mencionó que Comercio y Logística también anticipa un cierre de año con mayor dinamismo en la contratación, con un incremento de 18 puntos porcentuales frente al trimestre anterior y de 23 puntos respecto al mismo periodo de 2025. “Este repunte refleja una mayor necesidad de talento particularmente de cara a la temporada de mayor actividad comercial del año”, agregó el director de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

Alberto Alesi explicó que, en términos geográficos, los mercados laborales más activos se pronostican en las regiones Noreste (49%), Centro y Sureste (44%), quienes superan la tendencia de empleo nacional. Por su parte, las regiones Norte (38%), Ciudad de México (37%), Occidente (35%) y Noroeste (31%) presentan expectativas positivas, aunque más moderadas.

“El mercado laboral anticipa un ritmo diferenciado más que un crecimiento uniforme. Las oportunidades de empleo existen pero no se distribuyen de manera homogénea, sino que responden a la concentración de industrias, inversión y actividad empresarial que se fomente en cada una de las regiones”, afirmó Alesi.

En cuanto al tamaño de las empresas, la encuesta mostró que las organizaciones de 5,000 o más empleados reportaron las expectativas más altas del próximo trimestre, con un 53%, lo que representa un crecimiento de 25 puntos porcentuales del tercer al cuarto trimestre. Las organizaciones de 250 a 999 empleados reportaron una expectativa de 45%, mientras que aquellas de 50 a 249 trabajadores registraron 41por ciento.

“Las mayores expectativas aparecen en sectores que atraviesan por procesos de transformación tecnológica y operativa, como automotriz, información, logística y comercio, así como las grandes empresas. El reto no será únicamente cuántas personas esperan contratar las empresas, sino encontrar el personal calificado que necesitan”, puntualizó Alesi.

Para explorar en detalle las tendencias globales de contratación, consulta la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup para el cuarto trimestre de 2026 en blog.manpowergroup.com.mx

La próxima encuesta se publicará en diciembre de 2026 e informará sobre las expectativas de contratación para el primer trimestre de 2027.