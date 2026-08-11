México avanza en la meta de la OMS para eliminar el cáncer cervicouterino con casi 2 millones de vacunas

México avanza en la meta de la OMS para eliminar el cáncer cervicouterino con casi 2 millones de vacunas

agosto 10, 2026

México avanza en la prevención del cáncer cervicouterino mediante la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), una de las principales medidas para reducir los casos de esta enfermedad.

De septiembre de 2025 al 15 de julio de 2026, la Secretaría de Salud reportó la aplicación de 1 millón 950 mil 119 dosis de vacunas contra el VPH, como parte de una estrategia nacional que busca alcanzar una cobertura de 2.5 millones de niñas, niños y personas consideradas dentro de los grupos prioritarios.

El avance ocurre en el marco del Día Nacional de Lucha contra el Cáncer Cervicouterino, que se conmemora cada 9 de agosto.

¿Cuántos casos de cáncer cervicouterino se registran en México?

En México se diagnostican alrededor de 10 mil nuevos casos de cáncer cervicouterino cada año.

De acuerdo con David Isla Ortíz, jefe del Departamento de Ginecología Oncológica del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), aproximadamente 99 por ciento de los casos están asociados con una infección persistente por el Virus del Papiloma Humano.

El especialista señaló que el INCan atiende alrededor de 400 nuevos casos de cáncer cervicouterino anualmente, además de dar seguimiento a pacientes que concluyeron su tratamiento y a mujeres que presentan recurrencia de la enfermedad.

México aplica casi 2 millones de vacunas contra el VPH

Como parte de la estrategia nacional de vacunación, entre septiembre de 2025 y el 15 de julio de 2026 se aplicaron 1,950,119 dosis contra el VPH.

La campaña contempla principalmente a:

Niñas y niños de quinto grado de primaria.

Población de 11 años que no está escolarizada.

Personas de 11 a 49 años que viven con VIH.

Adolescentes que reciben atención por situaciones de violencia sexual.

La meta establecida para esta estrategia es alcanzar 2.5 millones de personas vacunadas.

La vacunación contra el VPH es una de las principales herramientas de prevención debido a la relación entre determinadas infecciones persistentes por este virus y el desarrollo de cáncer cervicouterino.

¿Cuál es la estrategia 90-70-90 de la OMS?

México busca avanzar en los objetivos establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública.

La estrategia conocida como 90-70-90 establece tres metas principales:

90 por ciento de las niñas deben estar vacunadas contra el VPH antes de cumplir 15 años.

70 por ciento de las mujeres deben tener acceso a pruebas de detección o tamizaje.

90 por ciento de las mujeres identificadas con lesiones precancerosas o cáncer deben recibir tratamiento oportuno.

La combinación de vacunación, detección temprana y tratamiento busca reducir de manera significativa los casos y las muertes relacionadas con esta enfermedad.

¿Por qué es importante la vacuna contra el VPH?

El Virus del Papiloma Humano está relacionado con prácticamente todos los casos de cáncer cervicouterino asociados con una infección persistente.

Por ello, prevenir la infección mediante la vacunación representa una herramienta fundamental para disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad en el futuro.

Sin embargo, la prevención no depende únicamente de la vacuna. El acceso al tamizaje y a la atención médica oportuna también es indispensable para identificar lesiones que puedan evolucionar a cáncer.

INCan destaca avances en el tratamiento del cáncer cervicouterino

Además de las estrategias de prevención, especialistas del INCan han destacado avances en las alternativas disponibles para tratar el cáncer cervicouterino.

Entre ellos se encuentra la cirugía preservadora de la fertilidad, dirigida a algunas mujeres en edad reproductiva que presentan determinadas características clínicas.

También existen procedimientos quirúrgicos menos radicales para pacientes con enfermedad en etapas iniciales.

Estas alternativas buscan eliminar el tumor sin aumentar el riesgo oncológico y, en casos seleccionados, conservar la posibilidad de un embarazo posterior.

Nuevas terapias para pacientes con cáncer cervicouterino

El Instituto Nacional de Cancerología también cuenta con diferentes alternativas para pacientes con enfermedad localmente avanzada o recurrente.

Entre las herramientas disponibles se encuentran:

Radioterapia de alta precisión.

Braquiterapia.

Quimioterapia.

Terapias dirigidas.

Inmunoterapia.

La combinación de diferentes tratamientos permite que los especialistas seleccionen la estrategia más adecuada de acuerdo con las características de cada paciente y la etapa de la enfermedad.

¿El cáncer cervicouterino se puede prevenir?

El cáncer cervicouterino es una enfermedad que puede prevenirse en gran medida mediante estrategias de vacunación, detección temprana y tratamiento oportuno.

La vacunación contra el VPH ayuda a reducir el riesgo asociado con los tipos del virus que pueden provocar lesiones precancerosas y cáncer.

Por otro lado, las pruebas de tamizaje permiten identificar alteraciones antes de que evolucionen a una enfermedad más avanzada.

Por esta razón, las autoridades sanitarias y especialistas insisten en la importancia de mantener las medidas de prevención y acudir a los servicios de salud correspondientes.

VPH: un virus que no afecta únicamente a las mujeres

Los especialistas también han llamado a combatir la desinformación y los estigmas relacionados con el Virus del Papiloma Humano.

El VPH puede afectar tanto a mujeres como a hombres, y su presencia no debe asociarse exclusivamente con la actividad sexual.

La infección puede tener diferentes consecuencias para la salud y está relacionada con diversos tipos de cáncer.

Por ello, conocer los mecanismos de prevención y acudir a los servicios médicos permite reducir riesgos y mejorar las posibilidades de detectar cualquier alteración de manera temprana.

9 agosto: Día Nacional de Lucha contra el Cáncer Cervicouterino

Cada 9 de agosto se conmemora en México el Día Nacional de Lucha contra el Cáncer Cervicouterino, una fecha destinada a fortalecer la información sobre prevención, detección y tratamiento.

El objetivo es recordar que la enfermedad puede prevenirse y que la detección oportuna puede mejorar las posibilidades de tratamiento.

En este contexto, la aplicación de casi 2 millones de dosis contra el VPH representa un avance dentro de la estrategia mexicana para reducir la incidencia de este cáncer.

México busca acercarse a la eliminación del cáncer cervicouterino

La meta de eliminar el cáncer cervicouterino como problema de salud pública requiere mantener los esfuerzos de vacunación, ampliar el acceso al tamizaje y garantizar que las pacientes con lesiones precancerosas o cáncer reciban atención a tiempo.

México ya ha aplicado 1,950,119 dosis contra el VPH dentro de la estrategia vigente y mantiene como objetivo alcanzar 2.5 millones.

La prevención, la detección temprana y el acceso a tratamientos adecuados serán fundamentales para avanzar hacia las metas 90-70-90 de la OMS y reducir el impacto de esta enfermedad en el país.