Destina Gobierno Estatal 50 mdd para modernización digital del Curp

octubre 5, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Más de 50 millones de pesos se invirtieron para la modernización del programa de digitalización de trámite de Curp, subiendo de 6 a 45 equipos que se distribuirán en los municipios con mayor población, aseveró el titular de la Secretaría Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuill.

Asimismo dio a conocer la adquisición de parque vehicular para la Comisión estatal de Búsqueda de Personas, que serán utilizadas para las acciones de localización de personas y apoyo a los colectivos.