PT perfila cuadros competitivos en Veracruz para 2027; exigirá encuestas espejo al interior de la alianza

octubre 5, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El Partido del Trabajo (PT) alista su estructura política territorial con miras al Proceso Electoral 2027 en la entidad veracruzana, perfilando cuadros competitivos con posibilidades reales de triunfo en distritos estratégicos como Pánuco, Huatusco, Xalapa, Emiliano Zapata y Coatepec, aseveró el comisionado político nacional de Asuntos Electorales del instituto petista y diputado federal, Adrián Naveda.

En conferencia de prensa tras presentar a la primera selección de coordinadores distritales de afiliación para los 19 distritos electorales federales de Veracruz, el legislador sostuvo que el partido propondrá «a los mejores cuadros a lo largo y ancho de Veracruz» para disputar las candidaturas dentro de la coalición oficialista, impulsando la realización de «encuestas espejo» para garantizar objetividad en la medición de los aspirantes.

González Naveda explicó que esta designación obedece a la estrategia de reorganización organizativa desplegada por el PT en la entidad desde hace meses, recordando que durante el pasado mes de septiembre se formalizó a los responsables de los 30 distritos locales y que ahora se fortalece la labor de reafiliación y despliegue territorial en las demarcaciones federales.

Interrogado sobre los filtros de control interno y la eventual presencia de perfiles con historial negativo, supuestos nexos delictivos o deudores alimentarios, el dirigente petista afirmó que el partido ejecutó una estricta «primera auscultación» sobre la trayectoria moral y social de los designados.

«Se ha hecho una primera auscultación donde obviamente se acredita que son hombres y mujeres de bien», sostuvo Adrián Naveda.

Añadió que la revisión de antecedentes continuará coordinándose con las instancias y autoridades electorales pertinentes para blindar las candidaturas de cara a los comicios de 2027.