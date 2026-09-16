“México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”: Sheinbaum

“México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”: Sheinbaum

septiembre 16, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- “México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”.

Con esta definición, la presidenta Claudia Sheinbaum cerró su mensaje con motivo del 216 aniversario del inicio de la Independencia, en un discurso en el que colocó la soberanía nacional, la libertad y la capacidad del pueblo para decidir su propio destino como los principales ejes de la conmemoración.

Durante su participación como oradora en el Desfile Cívico Militar, la presidenta sostuvo que la Independencia no fue únicamente un movimiento político o militar, sino una rebelión popular de hombres y mujeres que decidieron enfrentar la injusticia y conquistar su libertad.

Ante integrantes de las Fuerzas Armadas, representantes de los poderes, miembros de su gabinete y ciudadanos, Sheinbaum hizo un recorrido por distintos episodios de la historia nacional para destacar que la soberanía ha sido una aspiración permanente del pueblo mexicano.

Recordó que el movimiento independentista comenzó a gestarse desde 1808 y que, posteriormente, Miguel Hidalgo encabezó una rebelión que rápidamente pasó de un pequeño grupo de hombres a un movimiento integrado por miles de personas.

La primera mandataria de la nación destacó particularmente las decisiones adoptadas por Hidalgo durante los primeros meses de la insurgencia, entre ellas la abolición de la esclavitud, medida que presentó como una expresión de los principios de justicia y dignidad que acompañaron la lucha independentista.

También reivindicó el legado de José María Morelos y Pavón y los principios contenidos en Los Sentimientos de la Nación, entre ellos la abolición de la esclavitud y las castas, la búsqueda de condiciones de mayor justicia social y, especialmente, la definición de que “la soberanía dimana del pueblo”.

Sheinbaum señaló que la independencia tampoco significó el fin de las amenazas contra México.

Recordó los conflictos y las intervenciones extranjeras que enfrentó el país durante el siglo XIX, entre ellas la invasión estadounidense de 1846 a 1848, que derivó en la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, así como la segunda intervención francesa.

En su interpretación de la historia nacional, la presidenta sostuvo que México ha atravesado distintos momentos en los que se han enfrentado proyectos de nación y en los que la defensa de la soberanía ha ocupado un lugar central.

Por ello, afirmó que recordar a Hidalgo, Morelos, Guerrero, Guadalupe Victoria y a quienes participaron en las distintas etapas de la lucha independentista implica también asumir una responsabilidad en el presente: defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social.

El mensaje presidencial tomó así un sentido que trascendió la conmemoración histórica.

Sheinbaum sostuvo que la Independencia no debe entenderse únicamente como un acontecimiento ocurrido hace más de dos siglos, sino como una convicción que permanece vigente y que obliga a las nuevas generaciones a preservar la libertad y la capacidad de México para decidir su propio rumbo.

“La libertad se conquista, la soberanía se defiende y la patria justa y digna se construye todos los días”, afirmó.

En ese contexto, la presidenta definió el significado que, a su juicio, debe tener para México la celebración del 16 de septiembre: mantener la frente en alto y dejar claro que el país no está dispuesto a renunciar a su independencia.

“El 16 de septiembre, Día de la Independencia, es la memoria viva de México”, expresó.

Y fue entonces cuando pronunció la frase que marcó el cierre de su intervención: “México no será nunca colonia ni protectorado de nadie. México no se doblega, no se arrodilla y México nunca se vende”.

Con esas palabras, Sheinbaum vinculó la conmemoración del inicio de la Independencia con una defensa explícita de la soberanía nacional, colocando la autodeterminación como uno de los principios que, desde la lucha insurgente hasta el presente, forman parte de la identidad política e histórica de México.