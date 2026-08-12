Vinculan a nieto de Raúl Castro con la mafia cubana en México

agosto 11, 2026

Un reportaje publicado por el diario The New York Times reveló que Raúl Guillermo Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo”, nieto y exescolta del expresidente cubano Raúl Castro, fue señalado por integrantes de la red criminal “Mafia cubana de Quintana Roo” por presuntamente brindar protección a sus operaciones de tráfico de personas y contrabando entre Cuba, México y Estados Unidos.

⇒ De acuerdo con testimonios y documentos de la fiscalía estadounidense derivados de un proceso judicial en 2020 que resultó en la condena de 21 personas, la organización operaba desde el estado de Quintana Roo.

El grupo trasladaba de forma clandestina a miles de cubanos utilizando embarcaciones y motores robados en Florida —incluidos deportistas de alto rendimiento como los peloteros Yasiel Puig y Adeiny Hechavarría— e ingresaba a la isla mercancías adquiridas con tarjetas de crédito robadas a cambio de objetos de lujo entregados como soborno.

Pese a las declaraciones recopiladas por las autoridades de Estados Unidos,Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 42 años y considerado un interlocutor clave del gobierno de Miguel Díaz-Canel ante Washington, no ha sido acusado penalmente ni incluido en la lista de sancionados. Además, la publicación lo sitúa como posible próximo líder del país caribeño.

Ante las publicaciones, el viceministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Carlos R. Fernández de Cossío, desestimó los señalamientos al calificarlos de “calumnias” y rechazó cualquier vínculo de la administración cubana con bandas dedicadas al tráfico de migrantes.