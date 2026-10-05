Laura Itzel Castilo destaca reducción histórica de feminicidios

octubre 5, 2026

33% de llamadas al 079 opción 1 , son de peligro de feminicidio

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El promedio diario de feminicidios en México registra una reducción de 36 por ciento, una disminución considerada histórica por la Secretaría de las Mujeres, que atribuyó este resultado tanto a las acciones de seguridad como a las estrategias de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres, informó que, aunque existen entidades donde se concentra un mayor número de feminicidios, a nivel nacional se observa una tendencia descendente en el promedio diario de este delito.

Durante la conferencia presidencial, destacó que esta reducción está relacionada con el trabajo desarrollado por el Gabinete de Seguridad, pero también con las acciones de prevención que buscan identificar y atender oportunamente los casos de violencia contra las mujeres antes de que escalen a situaciones de mayor gravedad.

En este esquema, uno de los principales mecanismos de atención es la línea 079, opción 1, a través de la cual las mujeres pueden solicitar orientación y apoyo ante situaciones de violencia.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que esta línea ha recibido alrededor de 20 mil llamadas.

Cuando los operadores detectan un caso con indicadores de alto riesgo, la llamada se canaliza a los servicios de emergencia y la operadora permanece en comunicación con la mujer hasta que recibe apoyo.

La atención también involucra a las secretarías de Seguridad, fiscalías, centros de justicia y las secretarías o institutos de las mujeres de las entidades federativas. El objetivo es establecer una intervención directa y dar seguimiento a las víctimas.

Sheinbaum explicó que, incluso cuando una mujer deja de comunicarse después de solicitar ayuda, las autoridades pueden devolver la llamada para conocer su situación y verificar que se encuentre segura.

La estrategia busca que los casos de violencia sean atendidos antes de que puedan convertirse en agresiones letales.

Dependiendo del nivel de riesgo, las mujeres pueden recibir asesoría jurídica, apoyo para presentar una denuncia, medidas de protección, traslado a un refugio o acciones para retirar al agresor del domicilio.

La secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo, añadió que el gobierno federal también impulsa una reforma en materia de feminicidio que se encuentra en análisis en el Senado de la República.

La iniciativa plantea establecer un solo tipo penal de feminicidio y contempla que las muertes violentas de mujeres, así como los casos registrados inicialmente como suicidio, sean investigados bajo esta perspectiva, con el propósito de fortalecer las investigaciones y evitar que posibles feminicidios queden sin ser considerados como tales.

Las autoridades señalaron que todavía está pendiente presentar el desglose de los feminicidios por entidad federativa, información que será proporcionada posteriormente por la Secretaría de Seguridad.