México y Canadá fortalecen cooperación bilateral en materia de igualdad sustantiva, cuidados y una vida libre de violencias

septiembre 22, 2026

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de las Mujeres y el Gobierno de Canadá llevaron a cabo un encuentro de trabajo para fortalecer la cooperación bilateral en materia de igualdad sustantiva, autonomía económica de las mujeres, cuidados, así como prevención y atención de las violencias.

La reunión fue encabezada por la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, y la ministra de Mujeres e Igualdad de Género y secretaria de Estado para Turismo y Pequeñas Empresas de Canadá, Rechie Valdez.

En este marco, Castillo Juárez propuso incorporar la perspectiva de género en los cuatro pilares de la Asociación Estratégica Integral del Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 y establecer una agenda de trabajo compartida que permita avanzar en temas prioritarios para las mujeres de ambos países.

La secretaria destacó que la igualdad entre mujeres y hombres es una condición para el crecimiento económico, el fortalecimiento de las democracias y la construcción de sociedades en paz.

“Por eso quiero proponer que la igualdad tenga en ese mecanismo un espacio propio de diálogo y que pasemos de la coincidencia de principios a una agenda de trabajo compartida”, indicó.

Recordó que hace un año México y Canadá elevaron su relación a una Asociación Estratégica Integral, con este Plan de Acción que contempla cuatro pilares: prosperidad; movilidad, inclusión y bienestar; seguridad, así como medio ambiente y sostenibilidad.

La secretaria destacó que México atraviesa una etapa histórica en materia de derechos de las mujeres, con la primera Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y con reformas constitucionales que reconocen la igualdad sustantiva, la perspectiva de género en el quehacer del Estado, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y la obligación de erradicar la brecha salarial.

Por su parte, la ministra de Mujeres e Igualdad de Género de Canadá, Rechie Valdez, destacó que la participación plena de las mujeres es fundamental para construir economías sólidas y sociedades inclusivas.

Compartió la experiencia de su país en materia de mujeres indígenas, prevención de la violencia digital y protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos en línea, así como los avances de Canadá en políticas de cuidados, cuya implementación ha contribuido a ampliar la participación de las mujeres en la economía.

En materia de prevención y atención de las violencias, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracibar, sostuvo que la prevención es un eje central de la estrategia para garantizar a niñas y jóvenes el conocimiento de sus derechos y avanzar hacia un cambio cultural que permita transformar las condiciones que generan violencia.

En su oportunidad, la directora de Políticas de Cuidados de la dependencia, Gracia Morales Alzaga, explicó que la Secretaría de las Mujeres aborda la igualdad sustantiva desde una perspectiva integral, articulada en cuatro áreas relacionadas con los derechos y la dignificación de las mujeres, la capacitación y certificación, el seguimiento de los instrumentos de igualdad y las políticas de cuidado.

En el encuentro participaron también el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay; la ministra consejera y jefa de Misión Adjunta, Susan Pereverzoff; así como Grettel Rodríguez Almeida, directora general de Cooperación Técnica de esta dependencia, e integrantes de las delegaciones de ambos países.