Se dispara robo de motocicletas en Veracruz; suman más de 2 mil 300 casos en el último año

Se dispara robo de motocicletas en Veracruz; suman más de 2 mil 300 casos en el último año

octubre 5, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El robo de motocicletas en el estado de Veracruz mantiene una tendencia al alza durante los últimos meses, convirtiéndose en uno de los delitos patrimoniales que más impacta a la población de la entidad.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), durante el año 2025 se contabilizaron un total de 2 mil 315 carpetas de investigación abiertas por este ilícito ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

La cifra representó un repunte respecto a los años inmediatos anteriores, donde se habían promediado entre mil 600 y mil 700 denuncias anuales.

Para este 2026, las estadísticas oficiales señalan que al corte del primer semestre ya se acumulan 987 denuncias formales por la sustracción de estos vehículos de dos ruedas en diversos municipios de la geografía veracruzana.

Las autoridades de seguridad e inspección municipal señalan que este tipo de delitos suele ser perpetrado por delincuentes que operan en binomios (parejas a bordo de otra unidad) y que aprovechan el descuido de las víctimas al dejar sus unidades estacionadas en la vía pública o fuera de sus domicilios sin mecanismos de protección adicionales.

Ciudades como Xalapa, Córdoba, Veracruz y Coatzacoalcos figuran entre las demarcaciones con mayor recurrencia en el reporte de estos robos.

Ante este escenario, sectores de la sociedad civil y agrupaciones de repartidores insisten en la importancia de fortalecer la cultura de la denuncia formal ante el Ministerio Público, con el fin de evitar la impunidad y dar seguimiento a las carpetas de investigación.