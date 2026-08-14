Incendios urbanos cuestan a México más de 12 mil mdp al año y el sector exige marco normativo moderno

Incendios urbanos cuestan a México más de 12 mil mdp al año y el sector exige marco normativo moderno

agosto 13, 2026

La industria de protección contra incendio, que genera alrededor de 20 mil empleos directos e indirectos y un valor estimado de mercado de mil millones de dólares anuales en México, alertó sobre el impacto económico y humano de los incendios urbanos ante la falta de una normatividad moderna, homologada y de cumplimiento nacional.

La Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos Contra Incendio, AMRACI, y el Consejo Nacional de Protección Contra Incendio, CONAPCI, organizaciones sin fines de lucro que integran la cadena productiva del sector y representan a más del 70% de la industria, actúan como la voz oficial para resaltar la importancia de reducir el impacto que generan los incendios en lo social, económico y medioambiental mediante una regulación nacional homologada e inspeccionada de manera adecuada, al tiempo de profesionalizar a la industria y generar una cultura de prevención para que el fuego NO apague ninguna vida.

De acuerdo con ambos organismos, la industria de protección contra incendio tiene un impacto transversal en los sectores industrial, comercial, turístico, en el nearshoring e infraestructura estratégica, no solo se salvan vidas, sino también inversiones, continuidad operativa, cadenas de suministro y competitividad del país.

La llegada de nuevos procesos productivos con mayores riesgos —baterías de ion-litio, electromovilidad, centros de datos, edificios altos, almacenamiento y manufactura— demanda infraestructura con sistemas de protección que hoy no están regulados de forma integral.

La falta de visibilidad del sector, considerado aún como un costo y no como un factor de seguridad y continuidad de negocio, provoca pérdidas por hasta 34 mil millones de pesos acumulados anualmente.

Según cifras de las aseguradoras consolidadas por sector:

– 33 millones de pesos diarios indemnizó el sector asegurador en México durante 2024 solo por daños ocasionados por incendios de las empresas aseguradas.

– Más de 12,000 millones de pesos anuales se pagaron tan solo por indemnizaciones en coberturas por fuego directo.

– 70% de los incidentes ocurren en casa habitación, convirtiendo al fuego en el evento catastrófico más frecuente en hogares, por encima de sismos.

Sin embargo, el problema real es el subaseguramiento: menos del 5% de las casas habitación cuenta con seguro de daños voluntario y menos del 20% de las MiPymes está protegida.

Anualmente se registran más de 95 mil incendios urbanos y no urbanos en México, 260 al día, de acuerdo con el INEGI y un estudio realizado por CONAPPI. Los incendios son responsables del 31% de los desastres en el país y ocasionan el 26.9% de la mortalidad asociada por humo y gases tóxicos.

En los últimos 10 años, más de 6 mil personas fallecieron por exposición a fuego no controlado en construcciones, ignición de material inflamable, explosiones o contacto con líquidos calientes, siendo niños y adultos mayores los más vulnerables.

Según la ENSANUT, 124 mil personas sufren quemaduras no fatales al año. Por cada persona que fallece, 220 sobreviven con secuelas. De acuerdo con la Fundación Michou & Mau, la atención médica de un menor con quemaduras equivale a medio millón de dólares. Además.

Para visibilizar el problema y crear un marco normativo moderno, suficiente, claro e inspeccionable, AMRACI y CONAPCI anunciaron la 9a Edición de la Expo Fire & Safety México 2026, bajo la temática: Normatividad, Tendencias y Protección de Infraestructura Industrial.

El evento se realizará el 25 y 26 de agosto en el WTC Ciudad de México. Contará con:

– Más de 8,500 m2 de exposición y más de 150 stands

– 36 conferencias y 9 Master Class con ponentes de Latinoamérica

– Talleres prácticos de instalaciones y evaluaciones de certificación de competencias laborales

– Presentación del Bus de Protección Civil de la CDMX y Rally de la Prevención para niños dentro del programa “Aprende a Mantenerte Seguro”

– Sesión de la Comisión de Cultura, Prevención de Incendios y Riesgos Industriales de CONCAMIN

– 4 mil asistentes esperados de 28 estados y 15 países, incluidos Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Brasil, Colombia, Paraguay, Ecuador y Estados Unidos

En el marco del evento, se impulsará la iniciativa de decreto del “Día Nacional de la Prevención de Incendios el 8 de octubre” y la “11ª Campaña Nacional de Protección Contra Incendios del 5 al 9 de octubre”.

“Los incendios, a diferencia de los sismos o huracanes, se presentan con mayor frecuencia de lo que parece. Es responsabilidad de sociedad, empresarios y autoridades hacer un frente común para un México sin víctimas de fuego”, señalaron los organizadores.