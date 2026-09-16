Con nuevos reconocimientos, Sheinbaum encabezó su Segundo Grito de Independencia

septiembre 16, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Con un mensaje que puso en el centro la independencia, la libertad y la soberanía nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la noche del 15 de septiembre la ceremonia del Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional, ante una Plaza de la Constitución abarrotada y en medio de una celebración marcada por el fervor patrio.

La mandataria modificó el contenido tradicional de la arenga al incorporar nuevas referencias a personajes de la historia nacional y a distintos sectores de la población.

Entre las novedades destacó el reconocimiento a Guadalupe Victoria y Antonia Nava, así como una mención expresa a los pueblos indígenas y afromexicanos y a los mexicanos que viven fuera del país.

Desde el balcón presidencial, Sheinbaum inició la ceremonia con las arengas dedicadas a los protagonistas de la Independencia: Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz Téllez Girón, José María Morelos y Pavón, Leona Vicario, Vicente Guerrero y Gertrudis Bocanegra.

Posteriormente, amplió el mensaje con nuevas expresiones: “¡Viva Guadalupe Victoria! ¡Viva Antonia Nava! ¡Viva las heroínas y los héroes que nos dieron patria! ¡Viva los pueblos indígenas y afromexicanos! ¡Viva nuestras hermanas y hermanos migrantes!”.

El discurso presidencial también incluyó conceptos relacionados con los principios que, de acuerdo con el mensaje de la mandataria, forman parte de la identidad y la vida pública del país.

“¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva la libertad! ¡Viva la igualdad! ¡Viva la justicia! ¡Viva la democracia!”, arengó ante miles de personas reunidas en el corazón de la capital.

La ceremonia concluyó con una declaración directa sobre la condición del país: “¡Viva México libre, independiente y soberano!”, seguida de los tradicionales “¡Viva México!”.

De acuerdo con la cifra proporcionada para el acto, alrededor de 180 mil personas se congregaron en el Zócalo capitalino para participar en la celebración.

Familias, visitantes y habitantes de distintas zonas de la Ciudad de México acudieron desde horas antes para ocupar la Plaza de la Constitución y presenciar la ceremonia.

La celebración combinó el protocolo cívico con un ambiente festivo. Banderas de México, música, fuegos artificiales y las expresiones de júbilo de los asistentes acompañaron una de las principales conmemoraciones nacionales.

Antes del Grito, el grupo Intocable encabezó el concierto gratuito organizado para la celebración, que reunió a miles de asistentes en el Zócalo.

La ceremonia de este año destacó así no sólo por la conmemoración del inicio de la Independencia, sino también por la incorporación de nuevos elementos al tradicional mensaje presidencial, con referencias a figuras históricas, pueblos indígenas y afromexicanos, migrantes y valores como la igualdad, la justicia, la democracia y la soberanía.