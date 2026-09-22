Huracán Polo ya es categoría 5

septiembre 22, 2026

Se extrema alerta en Guerrero y Michoacán; suspenden clases en zonas de riesgo

Se registran lluvias intensas en Oaxaca y Colima

El huracán “Polo” alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson durante las primeras horas de este martes, convirtiéndose en un sistema con vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 kilómetros por hora, mientras avanza hacia el este frente a las costas del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el reporte de las 06:00 horas del 22 de septiembre de 2026, el centro del ciclón se ubicó a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima, con un desplazamiento hacia el este a una velocidad aproximada de 9 kilómetros por hora.

El principal riesgo para territorio nacional se concentra, por ahora, en las lluvias intensas, los fuertes vientos y el oleaje elevado que genera el sistema, además de la posibilidad de que sus bandas nubosas impacten amplias zonas del occidente y sur del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Técpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima, por lo que las autoridades mantienen seguimiento permanente de la evolución y trayectoria del fenómeno.

En las próximas 24 horas se pronostican lluvias puntuales intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en regiones de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Además, se esperan lluvias puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en zonas del sur, suroeste y costa de Jalisco.

Estas precipitaciones podrían generar encharcamientos, inundaciones, deslaves y crecidas de ríos y arroyos, particularmente en zonas montañosas y regiones donde las lluvias se presenten de manera persistente.

El comportamiento de las precipitaciones será uno de los principales factores de riesgo, debido a que las bandas nubosas asociadas con “Polo” pueden extenderse considerablemente más allá del centro del huracán.

El sistema también provocará condiciones marítimas adversas.

En las costas de Michoacán y Guerrero se estiman vientos sostenidos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora.

Para las costas de Jalisco y Colima se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 a 60 kilómetros por hora, mientras que en las costas de Oaxaca podrían registrarse vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

El oleaje alcanzará entre 3 y 4 metros en las costas de Michoacán y Guerrero, de 2 a 3 metros en Colima y Oaxaca, y de 1.5 a 2.5 metros en Jalisco.

Ante estas condiciones, la navegación marítima deberá extremar precauciones, especialmente en las zonas donde coincidan viento fuerte, oleaje elevado y bandas de lluvia.

“Polo”, bajo vigilancia permanente

La intensificación de “Polo” a categoría 5 coloca al ciclón como un sistema extremadamente intenso en aguas del Pacífico, aunque su ubicación al sur de las costas mantiene al fenómeno fuera de tierra firme al momento del reporte.

El pronóstico de trayectoria muestra que el sistema continuará desplazándose frente a las costas mexicanas, por lo que el seguimiento de su evolución será fundamental para determinar posibles cambios en las condiciones de viento, lluvia y oleaje.