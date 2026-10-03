PEF 2027: Estos proyectos de Pemex y CENAGAS recibirían más de 12 mil mdp en Veracruz

PEF 2027: Estos proyectos de Pemex y CENAGAS recibirían más de 12 mil mdp en Veracruz

octubre 3, 2026

Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Poza Rica y Tuxpan aparecen entre los municipios con instalaciones contempladas en el proyecto enviado al Congreso

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Más de 12 mil 202 millones de pesos podrían destinarse durante 2027 a proyectos de Pemex y CENAGAS en Veracruz, principalmente para mantenimiento y rehabilitación de complejos petroquímicos, la Refinería de Minatitlán, terminales y centros procesadores de gas, además de la construcción del Gasoducto Coatzacoalcos II.

Los recursos forman parte del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, presentado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión, por lo que los montos todavía no son definitivos y deberán pasar por la aprobación de la Cámara de Diputados.

De los recursos identificados para Veracruz, 10 mil 475 millones de pesos corresponden a proyectos de Pemex y otros mil 727 millones al Gasoducto Coatzacoalcos II, a cargo del Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS).

Este último organismo es dirigido por el exgobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez, quien asumió la dirección general de CENAGAS en enero de 2025.

¿Dónde se invertirían los recursos?

La mayor parte del dinero se concentra en la zona industrial del sur de Veracruz.

El Complejo Petroquímico Morelos encabeza la lista con 3 mil 122 millones de pesos para rehabilitación de plantas, sustitución de equipos deteriorados y mantenimiento de servicios auxiliares.

Le sigue la Planta de Oxígeno y Servicios Auxiliares del Complejo Petroquímico Cangrejera, con poco más de 2 mil 17 millones de pesos, para trabajos en sistemas de generación de vapor y electricidad, tratamiento de aguas y la propia planta de oxígeno.

La Refinería de Minatitlán tendría otros mil 419 millones de pesos para mantenimiento de plantas y equipos de proceso, sistemas de fuerza, servicios auxiliares e instalaciones de seguridad y protección ambiental.

Para el Complejo Petroquímico Cosoleacaque se plantean 938 millones de pesos, principalmente para rehabilitar o sustituir equipos de las plantas de amoniaco IV y V.

Gasoducto Coatzacoalcos II tendría mil 727 mdp

Entre las obras contempladas destaca el Gasoducto Coatzacoalcos II, proyecto de CENAGAS para el que se proponen mil 727 millones 379 mil 432 pesos durante 2027.

El gasoducto tendrá una extensión aproximada de 9.7 kilómetros y permitirá llevar gas natural al Polo de Desarrollo para el Bienestar Coatzacoalcos II y al Anillo Pajaritos.

La obra se desarrolla en dos etapas: la primera comprende aproximadamente 5.5 kilómetros desde la conexión con el gasoducto Cactus-San Fernando hasta la Estación de Regulación y Medición Caseta Nueva Pajaritos; la segunda agrega otros 4.1 kilómetros hasta Coatzacoalcos II.

El proyecto contempla una inversión total programada de 2 mil 750 millones de pesos y su conclusión está prevista para abril de 2027.

Poza Rica y Tuxpan también aparecen en el presupuesto

Los proyectos no se concentran únicamente en el sur del estado. En el norte, el Complejo Procesador de Gas Poza Rica tendría 209 millones 927 mil pesos, mientras que para la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios de Tuxpan se plantean 159 millones 200 mil pesos.

En Coatzacoalcos también se contemplan 821 millones 592 mil pesos para el Complejo Procesador de Gas y 461 millones 600 mil pesos para instalaciones de Pajaritos.

Otros 240 millones de pesos serían utilizados para rehabilitar los ductos de etileno que conectan Morelos, Cangrejera y Pajaritos.

Además, el proyecto incluye recursos para el Complejo Procesador de Gas Matapionche, terminales de almacenamiento en Poza Rica, Tierra Blanca, Xalapa, Perote y Veracruz, así como trabajos adicionales en la Refinería de Minatitlán y las instalaciones de Cosoleacaque y Pajaritos.

Los 12 mil 202 millones de pesos todavía son una propuesta. Los montos podrán modificarse durante la discusión del PEF 2027 en la Cámara de Diputados antes de que quede definido cuánto dinero federal recibirán finalmente estos proyectos en Veracruz.