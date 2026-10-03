Veracruz reunirá la riqueza cultural de la Huasteca en Tuxpan, Poza Rica y Álamo

octubre 3, 2026

>En el XXIX Festival de la Huasteca 2026, seis entidades mostrarán su diversidad.

>Se reconocerá labor de las mujeres en la preservación del patrimonio cultural.

Xalapa, Ver., sábado 3 de octubre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Veracruz (SECVER), en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y los estados de Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas, invita al XXIX Festival de la Huasteca, que tendrá lugar en el municipio de Álamo del 15 al 18 de octubre.

Como antesala a la celebración en la sede principal, se llevarán a cabo actividades culturales en Tuxpan y Poza Rica, el sábado 10 y domingo 11, respectivamente. La oferta cultural consta de pabellones artesanales y gastronómicos, ponencias, conversatorios, danzas y presentaciones musicales.

Durante cuatro días, Álamo recibirá a tradiciones y expresiones culturales de los seis estados que conforman esta región, destacando la labor de las mujeres en los procesos de preservación, transmisión y renovación del patrimonio cultural, a través de la música, las lenguas originarias, la medicina tradicional, la partería, la cocina, las artesanías y los saberes comunitarios.

Bajo el lema Mujer que siembra cultura, comunidad que florece, destacan en la programación cultural los espacios destinados a la artesanía, la gastronomía y la medicina tradicional, complementados por conversatorios, exhibiciones dancísticas, presentaciones de libros y recitales musicales.

Asimismo, recibirá al Encuentro de Parteras, el Encuentro de Bandas de viento y el Encuentro de Danzas tradicionales, el primero aportará conocimientos en relación a la salud, la preservación de la vida y el bienestar colectivo, visibilizando el conocimiento y las prácticas ancestrales de comunidades.

En las bandas, destacan agrupaciones como Nuevo Amanecer de San Luis Potosí, Los Humildes de Hidalgo, San Francisco de Querétaro y Melodía eterna de Benito Juárez, Veracruz, entre otras. Mientras que en danza, participarán Nuestra Señora de las Nieves de Tamaulipas, la Danza de San Francisco de Querétaro, la Danza de la Vaca de Veracruz, y la Danza tradicional de los Negritos de Puebla.

Para el cierre, se realizará la ceremonia de la entrega del bastón de mando a la entidad de Puebla, además de una gala artística de conjuntos representativos de las seis entidades. El festejo culminará con un fandango conformado por todos los participantes, celebrando la hermandad y la identidad regional que caracterizan a esta región.

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