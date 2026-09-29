Vecinos y comerciantes denuncian que les llega agua sucia en colonia Ferrer Guardia

septiembre 29, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Vecinos y comerciantes de la colonia Ferrer Guardia, en la capital veracruzana, denunciaron graves afectaciones sanitarias y económicas que se han agudizado desde el pasado sábado 26 de septiembre, tras comenzar a recibir agua potable totalmente turbia y con presencia de sedimentos de piedras a través de la red del suministro doméstico y comercial.

Los quejosos atribuyen esta problemática a las obras de infraestructura vial que se ejecutan actualmente sobre la avenida Adolfo Ruiz Cortines; sin embargo, hasta el momento las autoridades de la Comisión Municipal de Agua Potable y Sanidad (CMAS) no han emitido un dictamen técnico ni confirmado si los trabajos sobre dicha arteria provocaron la ruptura o contaminación de las tuberías.

Para el sector comercial, especialmente los establecimientos de alimentos y bebidas, la contingencia representa pérdidas financieras severas. Los propietarios se han visto obligados a comprar garrafones de agua purificada de manera constante para realizar labores básicas de aseo, desinfección e insumos de cocina, mientras que algunos han tenido que restringir el uso de sanitarios para sus clientes.

«Nos afecta económicamente en que no puedo recibir comensales por el tema del baño y que todo lo hemos estado haciendo con agua de garrafón; el lavado de trastes y de todo», recriminó un comerciante de la zona, quien solicitó el anonimato ante posibles represalias institucionales.

Aunado a la insalubridad del agua, el sector comercial enfrenta pérdidas en ventas debido al congestionamiento vial generado por la maquinaria pesada sobre Ruiz Cortines, lo que imposibilita el estacionamiento de clientes y complica el arribo de proveedores.

De acuerdo con el proyecto del Ayuntamiento de Xalapa, los trabajos se prolongarán durante tres meses, situación que incrementa la incertidumbre empresarial.

Las intensas precipitaciones pluviales registradas durante la noche del lunes provocaron inundaciones atípicas en las calles de la colonia Ferrer Guardia, alcanzando niveles de agua sin precedentes que los habitantes atribuyen al taponamiento de la red de drenaje derivado de las mismas obras.

Ante este panorama, colonos y empresarios exigieron la intervención urgente de las autoridades municipales para sanear el flujo de agua potable y desahogar los accesos viales.