Autoridades municipales mantienen alertamiento ante precipitaciones pluviales

septiembre 30, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver. El Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Dirección de Protección Civil, exhorta a la población a mantenerse atenta ante la posibilidad de que lluvias de fuertes a muy fuertes persistan durante la tarde y noche.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, se podrían presentar precipitaciones durante las siguientes horas, por lo que se invita a la ciudadanía a no cruzar por corrientes de agua, evitar áreas inundadas y no permanecer en zonas de alto riesgo donde puedan registrarse deslizamientos de tierra.

Para la atención de cualquier emergencia se pone a disposición de la población las líneas telefónicas de la Dirección de Protección Civil Municipal: 2288 4042 20 y 2288 9007 94.

Además, se mantiene activo el albergue de la Aldea Meced, ubicado en la avenida Justino Sarmiento esquina Jorge Cerdán, colonia Juan de la Luz Enriquez, donde se ofrecen alimentos, sanitarios, camas y todo lo necesario para pernoctar.

El número de contacto es: 2282 982 424. También se pueden reportar emergencias al 911.