SECVER orientará a la comunidad artística para la elaboración de proyectos PECDA 2027

octubre 3, 2026

Xalapa, Ver., sábado 3 de octubre de 2026.- El 7 de octubre, a las 11:00 horas, en la Galería de Arte Contemporáneo de Xalapa, y el miércoles 14 de octubre, a las 16:00 horas, en el Exconvento Betlehemita Centro Cultural, en el puerto de Veracruz, se llevarán a cabo las jornadas de Capacitación para Proyectos PECDA 2027, dirigidas a la comunidad artística, creadoras y creadores, y gestoras y gestores culturales de Veracruz. La entrada es gratuita.

Las sesiones serán presenciales, con una duración aproximada de tres horas. El tiempo se destinará a la explicación de tres módulos informativos que contemplan, entre otros contenidos, un taller exprés de metodología básica para escribir un proyecto artístico-cultural de manera exitosa.

A través de ellas, se busca resolver dudas acerca de los lineamientos de la convocatoria, los requisitos solicitados y la correcta conformación de los expedientes de las personas aspirantes, así como las bases de participación y los elementos fundamentales para la estructuración de propuestas adecuadas.

Además, las y los asistentes podrán informarse sobre los requerimientos y procesos de registro, con el fin de preparar carpetas de trabajo que les permitan obtener el beneficio del financiamiento bipartita que promueve el desarrollo cultural en el estado de Veracruz.

Invitan la Secretaría de Cultura de Veracruz, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, a través del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, en el marco de la trigésima emisión del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico (PECDA).

Conoce más información sobre esta y otras actividades del PECDA en nuestro estado a través de las redes sociales @PecdaVeracruzSECVER. Sigue las redes sociales de @SECVERoficial para conocer todas las actividades que confirman por qué Veracruz está de moda.