Tras regreso del Kaná a manos del Gobierno del Estado, se hará rehabilitación integral

Tras regreso del Kaná a manos del Gobierno del Estado, se hará rehabilitación integral

septiembre 30, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El Museo Kana, ubicado en Xalapa se someterá a una rehabilitación integral, luego de que la gobernadora Rocío Nahle García lo recuperara de manos de particulares, informó la directora general del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (COVEICyDET), María Graciela Hernández y Orduña.

Recordó que el primer paso fue recuperar este espacio operado por la iniciativa privada, gracias al apoyo de la mandataria para que ahora forme parte de la estructura del Gobierno del Estado.

“El siguiente paso es mejorar las salas interactivas, regresarlo a su esplendor. Es un proyecto integral, vamos por etapas, se contempla la rehabilitación del inmueble, que tiene 35 años, requiere mantenimiento y posteriormente estamos con jóvenes de servicio social y prácticas profesionales diseñando experiencias didácticas”.

Hernández y Orduña indicó que se inició con mantenimiento a los jardines, pues está rodeado de más de tres hectáreas de bosque; estamos iniciando con labores de rehabilitación hacia el interior del museo”.

Finalmente, la funcionaria estatal informó que anualmente el Museo Kana recibe entre 40 a 45 mil visitantes en las instalaciones.