GOBIERNO DE POZA RICA FORTALECE VALORES CÍVICOS EN ACTO CONMEMORATIVO EN LA ESCUELA CLUB DE LEONES NÚMERO 2

septiembre 28, 2026

Poza Rica, Veracruz, a 28 de septiembre de 2026.– El Gobierno de Poza Rica llevó a cabo un acto cívico en la Escuela Primaria “Club de Leones N.° 2”, encabezado por la Presidenta Municipal Adanely Rodríguez Rodríguez, con el propósito de fortalecer entre las nuevas generaciones el conocimiento de la historia de México y los valores que forman parte de la identidad nacional.

Durante la ceremonia se recordó que el 28 de septiembre de 1821 quedó asentada la firma del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, tras la entrada del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, acontecimiento que marcó la consumación de la Independencia de México.

Acompañaron a la Presidenta Municipal la Presidenta Honorífica del DIF Municipal, Concepción Rodríguez Rodríguez; la Síndica Única, Lic. Reina Juárez Avilés; el Secretario del Ayuntamiento, Lic. Roberto López Almora, así como integrantes del Cabildo Municipal.

Como parte del programa cívico, se contó con la participación de la escolta integrada por elementos de la Marina Nacional Mexicana y la presentación de tres efemérides del mes, a cargo de las alumnas Victoria Dayneris Hernández San Juan, Neidi Valeria Morales Cárdenas y Verónica Makeydy Lara Hernández, posteriormente, Victoria Dayneris Hernández San Juan interpretó la canción “Es un límite”.

En su mensaje, la Presidenta Municipal informó que actualmente se encuentra en construcción un comedor escolar en este plantel, proyecto que contempla área de cocina, comedor, baños y un espacio climatizado, con el objetivo de generar mejores condiciones para las niñas y niños que integran la comunidad educativa.

Asimismo, destacó que principios como la libertad, la igualdad, la soberanía y el amor a la patria mantienen plena vigencia y deben transmitirse a las nuevas generaciones desde las aulas, los hogares y los distintos espacios donde niñas, niños y jóvenes construyen su formación.

El acto cívico permitió recordar la importancia de mantener presentes los acontecimientos que forman parte de la historia nacional y de promover, desde las escuelas, una cultura basada en el respeto, la identidad y los valores cívicos.