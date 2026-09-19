Lluvias dejan caída de árboles y crecida de canales en Xalapa

Lluvias dejan caída de árboles y crecida de canales en Xalapa

septiembre 19, 2026

Ariadna García/Xalapa, Ver.- Las lluvias registradas en Xalapa dejaron como saldo la caída de dos árboles y el incremento en el nivel de algunos canales de agua, sin que se reportaran afectaciones mayores, informó la alcaldesa Daniela Griego Ceballos.

Explicó que uno de los puntos atendidos fue la zona de Prolongación Navarrete, donde el agua se salió del cauce de un canal. Personal de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) acudió de inmediato con maquinaria para realizar labores de limpieza y permitir que el agua descendiera.

“Tenemos algunos caídas de árboles, afortunadamente se retiraron inmediatamente”, señaló.

Agregó que también se atendió una situación en una parte del río Carneros, donde fue necesaria la intervención de CMAS.

“Entró CMAS inmediatamente con la máquina para poder limpiar y que bajara inmediatamente el agua”, explicó.

Griego Ceballos señaló que, pese a las lluvias, no hubo reportes mayores de afectaciones, aunque pidió a la población mantenerse alerta debido a que continúa la temporada de lluvias.

La alcaldesa destacó además la importancia de evitar que los residuos sólidos terminen en calles, alcantarillas y drenajes, ya que pueden provocar taponamientos y dificultar el desalojo del agua.

“Hacemos prácticamente todos los días el llamado a que la gente no saque la basura fuera del horario del camión”, indicó.

Pidió a la población colocar sus residuos en los puntos y horarios establecidos para la recolección, así como mantener limpias sus banquetas y frentes de vivienda.

“Que nos ayude también a limpiar sus frentes, sus banquetas para que no vaya la basura a tapar alcantarillas, tuberías, drenajes”, expresó.

La presidenta municipal agregó que el Ayuntamiento mantiene trabajos de desazolve y limpieza de canales, alcantarillas y otros puntos susceptibles de inundación, con apoyo de brigadas comunitarias y distintas instituciones.

“Seguimos con nuestro programa de desazolve y de limpieza de canales de agua, de alcantarillas, para las tormentas”, afirmó.

Griego Ceballos llamó a la ciudadanía a colaborar con estas acciones y evitar tirar basura en la vía pública, particularmente durante la temporada de lluvias.