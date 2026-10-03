Paramount y Warner Bros. se unirán bajo el nombre de Skydance

Paramount y Warner Bros. se unirán bajo el nombre de Skydance

octubre 2, 2026

Redacción.- Paramount y Warner Bros. Discovery adoptarán el nombre de Skydance una vez que se concrete su fusión, prevista para el próximo 6 de octubre.

El anuncio fue realizado por David Ellison, presidente y director ejecutivo de Paramount Skydance, quien explicó que la nueva identidad corporativa busca mantener vigentes las marcas de Paramount y Warner Bros., consideradas parte central de la industria del entretenimiento.

La operación, valuada en alrededor de 110 mil millones de dólares, reunirá importantes estudios, plataformas y cadenas de televisión, entre ellas Paramount+, HBO Max, CBS y CNN, además de franquicias como Harry Potter, El Señor de los Anillos y DC.

Aunque la empresa matriz llevará el nombre de Skydance, Paramount y Warner Bros. continuarán utilizando sus propias marcas. La fusión ya recibió autorización judicial en Estados Unidos y se espera que concluya el 6 de octubre.