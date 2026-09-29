Ayuntamiento emite recomendaciones para proteger a animales de compañía durante lluvias

septiembre 29, 2026

Xalapa, Ver., 29 de septiembre de 2026.- Ante las afectaciones registradas en Xalapa por las lluvias la tarde y noche del lunes, que provocaron inundaciones, anegamientos y corrientes de agua en distintos puntos de la ciudad, el Ayuntamiento de Xalapa, a través de la Dirección de Salud Municipal, recomienda a la ciudadanía tomar medidas para proteger a los animales de compañía y apoyar, de manera segura, a aquellos que se encuentran en situación de calle.

Una de las prioridades de la administración que encabeza la Alcaldesa, Lic. Daniela Griego Ceballos, es la protección y cuidado animal, por lo que, a través de la Dirección de Salud Municipal, a cargo de la Dra. Vianed Martínez Cabrera, se exhorta a mantener a los animales de compañía dentro de casa, ya que durante una inundación o ante un aumento repentino del nivel del agua pueden quedar expuestos a situaciones de riesgo.

Por ello, no deben permanecer solos en patios, azoteas, balcones o cualquier otro espacio donde puedan ponerse en peligro.

También se sugiere no mantenerlos amarrados, a fin de que puedan desplazarse hacia un lugar seguro; tener cerca su alimento, agua y, en caso de requerirlos, sus medicamentos; así como verificar que porten un collar con un número telefónico actualizado.

Si es necesario evacuar, es importante llevarlos consigo y asegurarlos con correa o transportadora para evitar que se extravíen durante el traslado.

Durante una emergencia, se mantener a los animales cerca, proporcionarles un espacio seco y evitar zonas de riesgo son acciones que pueden contribuir a protegerlos.

En caso de encontrar animales en situación de calle, se puede brindar refugio temporal en espacios seguros, como una cochera, portón o pasillo, siempre que esto no represente un riesgo para las personas. También se recomienda colocar agua y alimento en sitios secos, bajo techo y alejados de corrientes de agua y alcantarillas.

Si se observan animales refugiados cerca de vehículos, es importante revisar el automóvil antes de encenderlo y golpear suavemente el cofre para alertarlos, ya que pueden buscar protección cerca del motor.

No se recomienda acercarse a arroyos, ríos o corrientes fuertes para intentar rescatar o mover a un animal, pues esta acción puede poner en riesgo tanto a la persona como al propio animal. Ante una situación de peligro, es preferible solicitar apoyo. Por ello, se ponen a disposición de la ciudadanía los siguientes números de emergencia y apoyo en Xalapa, en Salud Animal comunicarse al: 228 810 7400; Protección Civil Municipal: 228 840 4220; Policía Municipal: 228 689 1325 y al número de emergencias: 911.