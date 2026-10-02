Inivtan a Expo Alma con Tradición en el parque Juárez

octubre 2, 2026

Ariadna García

Xalala, Ver.



Este fin de semana se instaló en el Parque Juárez la expo Alma con Tradición que permacerá hasta el 4 de octubre con la participación de más de 55 artesanos y artesanas provenientes de distintos municipios de Veracruz.



Con ello dan inicio las actividades con motivo de las festividades de Todos Santos, con el objetivo de promover las tradiciones y contribuir a la economía de los productores locales.



Leonardo Ruiz Moreno, director del Consejo Municipal para la Asistencia Social (Conmas) destacó que en esta actividad participan integrantes del colectivo Veracruz Artesanal, así como artesanos provenientes de Coatepec, Papantla, Xico y de la capital del estado.



Explicó que el encuentro representa una oportunidad para que los productores comercialicen sus artículos y obtengan ingresos durante una de las temporadas de mayor importancia para la cultura y las tradiciones veracruzanas.



“Realmente enriquece la cultura ahorita en el tema de Todos Santos”, señaló, al destacar la variedad de productos que se ofrecen, entre ellos velas, pulseras, artículos de barro y otras artesanías relacionadas con la celebración de Día de Muertos.



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Ruiz Moreno dijo que también participan instituciones y organizaciones como el área de Desarrollo Económico, el Instituto Municipal de las Mujeres y la Asociación Civil Matraca, cuyos integrantes aprovecharon el espacio para exhibir y comercializar productos elaborados mediante talleres y procesos de capacitación.