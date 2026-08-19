Partidos recibirán del INE cifra histórica en 2027: 10 mil 842 mdp

agosto 18, 2026

Los ocho partidos políticos nacionales se repartirán en el 2027 una bolsa de más de 10 mil 842 millones de pesos. Morena volverá a ser el más rico, mientras que los nuevos partidos irán a las elecciones con el cinco por ciento del dinero que tendrán las candidaturas guindas para promover el voto.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos aprobó el financiamiento del 2027 para los ocho partidos políticos nacionales, tal cual como lo ordena la Constitución, limitándose a aplicar la fórmula vigente luego de que fracasa la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum que proponía modificarla para reducir la bolsa total a repartir, pero que no cambiaba el que Morena se quedara con más dinero.

La bolsa de 2026 fue de siete mil 737 millones 252 mil 697 pesos y la de 2027 se disparó a 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos, por tener en medio una elección federal por lo que se debió considerar una bolsa extra para actividades de obtención del voto y porque la lista nominal aumentó tres millones de electores.

En total, para todas sus actividades anuales, Morena recibirá una cifra histórica de tres mil 604 millones 879 mil 379.17 pesos que representa el doble del financiamiento de la oposición y el triple que sus aliados, mientras que los nuevos partidos tendrán el 6.8 por ciento de la bolsa guinda.

La bolsa anual del PAN es la segunda en la lista, con PAN mil 803 millones 719 mil 207.17 pesos; luego el PRI mil 372 millones 658 mil 861.17 pesos; Movimiento Ciudadano mil 354 millones 671 mil 353.17 pesos; el Partido Verde Ecologista de México mil 167 millones 166 mil 16.17 pesos y el Partido del Trabajo 946 millones 466 mil 25.17 pesos.

Mientras que los dos nuevos partidos recibirán por igual 246 millones 644 mil 108.17 pesos al sólo tener acceso a un mínimo porcentaje para participar.En concreto, para las actividades ordinarias se consideran siete mil 879 millones 331 mil 706 pesos.

Los seis partidos políticos nacionales que han participado en las últimas elecciones se reparten una bolsa de mil 564 millones 158 mil 438 pesos, considerando el 30 por ciento de forma igualitaria y 70 por ciento conforme a la votación recibida en 2024; mientras que Somos México y Paz solo tendrán 157 millones 586 mil 634 pesos cada uno, el dos por ciento del financiamiento total.

Esta bolsa se generó al aplicar la fórmula constitucional de multiplicar el 65 por ciento de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) que se encuentra en 117.31 pesos, por el corte del Padrón Electoral que al 31 de julio cerró en 103 millones 333 mil 465 electores.Para competir por la Cámara de Diputados, las cifras también exhiben la posición de Morena frente al resto del sistema de partidos.

Con una bolsa total a repartirse de dos mil 363 millones 799 mil 512 pesos para obtener el voto, Morena se quedará con 805.6 millones de pesos, el PAN 399.7 millones de pesos, PRI y Movimiento Ciudadano rondarán los 300 millones, los aliados PVEM y PT superarán los 200 millones, y Paz y Somos México solo tendrán 47 millones de pesos.

Es decir, en el rubro específico para promover el voto, los nuevos partidos competirán con el cinco por ciento de lo que tendrán las candidaturas de Morena para recorrer sus distritos federales en la competencia por la Cámara de Diputado.

El INE reservó una bolsa para gastos de campaña para candidaturas independientes por 47 millones 275 mil 990 pesos que se repartirá entre las personas que logren su registro para una diputación federal sin partido.Para actividades específicas la bolsa es de 236 millones 379 mil 951 pesos, Morena tendrá 80.9 millones de pesos y los nuevos partidos sólo 8.8 millones, el resto rondará entre los 18 y los 38 millones de pesos.

En lo único en que la fórmula constitucional permite igualdad entre todos los partidos sin importar el tiempo de registro, es en prerrogativa postal donde todos tendrán 32 millones 830 mil 549.17 pesos y en la prerrogativa telegráfica con 86 mil 687 pesos cada uno.

La bolsa postal será de 315 millones 173 mil 272 pesos y la telegráfica de 693 mil 496 pesos.PAZ: Los nuevos competiremos en inequidad financiera; consejero: es igualdad porque los demás llevaban décadas compitiendo.

El representante de Construyendo Sociedades de Paz, Ernesto Guerra, criticó que el sistema vigente impone una inequidad “total y absoluta” en la competencia por el bajo financiamiento para los partidos de creación, lo que el consejero Uuc-kib Espadas replicó calificando como “tremendamente simplista” reducir los resultados electorales a cuánto dinero se tenga.“Son dos mil 685 millones de pesos (para los antiguos partidos) contra 157 millones (para los nuevos) o más de 805 millones de pesos contra 47 millones.

Así jugamos, así está diseñado el sistema, pero no deja de ser inequitativo.“Así será de inequitativo lo que viene a partir del 10 de septiembre, a pesar de que entendemos, hay que decirlo muy claro, la inequidad en el sistema electoral mexicano es lo que señala y lo que corresponde, el cálculo está conforme a lo que dice la Constitución y la ley pero no deja de tener esta parte inequitativa en todo lo que representan las prerrogativas de los seis partidos que ya estaban, frente a los dos que se crean.

La inequidad financiera es total y absolutamente desproporcional”

Aunque el representante dijo que reconocen que así se encuentra el sistema y leyes vigentes, es importante que la ciudadanía dimensione estas diferencias financieras.

Lo que replicó el consejero Uuc-kib Espadas quien recordó que este modelo viene desde 1996 y señaló que, si bien hay diferencias en financiamiento, esto no ha impedido que las opciones políticas nuevas generen alternancias cuando sus ofertas políticas resultan atractivas para el electorado.“Voy a entrar a debate con el representante Guerra.

A ver, no, no es una distribución inequitativa, es una distribución desigual y así debe ser, hay una idea muy de magistrado electoral sin fogueo electoral de que todas las elecciones deben ser páginas blancas, donde los contendientes compitan iguales y para los que no puedan competir, como en una piñata la buena madre guarda una bolsita de dulces para que los niños que no agarraron en la piñata se lo reparten.

“Es una manera tremendamente simplista de entender los procesos sociales y políticos que desembocan en elecciones, me parece inadecuado”.

Incluso destacó que a los nuevos partidos basta con que tengan una estructura para recibir dinero, antes de que demuestren que tienen respaldo electoral de la ciudadanía, lo que el resto de fuerzas políticas ya hizo.

“La inequidad tiene que medirse momento a momento y en el tiempo, me parecería muy inequitativo que partidos con décadas de acreditar en las urnas arraigo social, tuvieran un financiamiento igual a partidos que por primera vez se exponen a las urnas tratando de acreditar que tienen un respaldo que les valga el financiamiento que ya están recibiendo. Acreditan organización y no respaldo electoral y ya tienen derecho a financiamiento”.

Reconoció que se trata de un modelo arcaico “que revela una concepción callista de los partidos políticos y de la forma de acreditar su participación electoral”, pero sostuvo que es el modelo vigente que corresponde al Poder Legislativo cambiar.

El representante del partido aliado a Morena, replicó que Paz no participó en esa reforma de 1996 por lo que no tienen representación en el acuerdo de esa fórmula y criticó que Uuc-kib Espadas cambiara de opinión sobre lo que pensaba hace décadas.

“Es una pena, porque usted viene de una lucha de allá donde ahora sorprende su postura de estar de acuerdo con estas proporciones y esta equidad, me hubiera gustado escucharlo allá en estos ayeres, pero bueno, no pasa nada.

“No, no estábamos nosotros en esa reforma del 96 y de nosotros dependerá cambiar esta fórmula de financiamiento que ha pasado por muchos años y los partidos que estuvieron y están representados en las cámaras han dejado de un lado, porque evidentemente, ¿quién se atrevería a hablar otra vez de la fórmula cuando hay estas proporciones entre quienes estamos compitiendo?”.

Espadas reconoció que lo que calificó como el “PES 1” apenas nació hace nueve años y no formaron parte de esas decisiones de hace tres décadas. Y sobre las críticas personales, señaló que cambió su opinión de los 80 en los 200 “cuando el debate se puso serio”.

Este financiamiento será aprobado por el Consejo General que no puede hacerle modificaciones pues se trata de la fórmula que la Constitución obliga al INE a cumplir.