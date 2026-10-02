Productos Hecho en Veracruz podrían venderse en Shein: Sedecop

octubre 2, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Luego de destacar que son ya 500 productos en el padrón de la marca “Hecho en Veracruz”, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario, Ernesto Pérez Astorga, dijo que se trabaja para ampliar la promoción y venta de los mismos en plataformas como Mercado Pago y hasta la plataforma china Shein.

Además de las plataformas digitales, estos productos ya cuentan con espacios en tiendas de autoservicio y puntos de venta en la entidad veracruzana.

Pérez Astorga adelantó que se desarrolla un catálogo de productos que podrían incorporarse a las plataformas como Shein, dependiendo del tipo de mercancía y de las características que requiera cada canal de comercialización.

“Tenemos en Hecho en Veracruz más de 500 empresas y queremos ir creciendo en marcas que nos están acompañando. Está ligado directamente con DHL, Mercado Pago y con algunas plataformas como la de Shein que es una plataforma que estamos trabajando el catálogo para subir, que no exista únicamente un canal de distribución, sino varios”.

Asimismo, la estrategia ya contempla acuerdos con cadenas comerciales para colocar los productos veracruzanos directamente en sus establecimientos como Chedraui, Soriana y Walmart, además de tiendas OXXO, para aprovechar sus espacios de exhibición.

Y es que, dijo, parte de sus anaqueles ya fueron destinados a la marca Hecho en Veracruz.

Cuestionado en torno al cierre de la tienda física de Hecho en Veracruz, en la ciudad de Xalapa, argumentó que se debió a la desaparición por decreto del Fondo del Futuro, encargado de operarla, por lo que desde inicios de este año se realiza una evaluación.

Sin embargo, aseguró que la gobernadora Rocío Nahle García sabe que este tipo de espacios son importantes como plataforma para los artesanos, por lo que tiene el interés de llevar a cabo un proyecto para continuar.