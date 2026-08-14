RFE reporta 330 mil credenciales del INE sin renovarse en Veracruz

agosto 14, 2026

Redacción/Xalapa. En enero de este año, el Registro Federal de Electores (RFE) de Veracruz identificó 419 mil credenciales para votar que perderán vigencia el próximo 31 de diciembre; de ese universo, alrededor de 89 mil ya fueron renovadas, por lo que todavía están pendientes 330 mil.

La encargada de despacho del RFE Veracruz, Verónica Peralta Alarcón, reconoció que el avance no ha sido el esperado, debido a que miles de ciudadanos aún no han acudido a los módulos de atención para actualizar su credencial, que además de ser utilizada para votar funciona como identificación personal.

“No hemos avanzado todo lo que quisiéramos porque, efectivamente, sabemos que a veces nuestra cultura es de esperar hasta que termine el año”, señaló.

A este universo se suman 66 mil credenciales correspondientes a los años 2023, 2024 y 2025 que ya perdieron completamente su vigencia, pero cuyos titulares tampoco han acudido a realizar la renovación.

Peralta Alarcón señaló que por el momento no se contempla ampliar los horarios de atención durante los últimos días de diciembre, por lo que llamó a la ciudadanía a realizar el trámite con anticipación.

Los módulos de atención fijos y móviles del RFE se encuentran distribuidos en distintos puntos de la entidad, por lo que los ciudadanos pueden acudir para renovar el documento antes de que concluya su vigencia.

La funcionaria explicó que una eventual ampliación de la estructura y de los horarios de atención implica recursos adicionales, en un año en el que el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrentó un recorte presupuestal.

“La ampliación de la estructura tiene que ver con un tema presupuestal, ustedes saben que el Instituto Nacional Electoral sufrió un fuerte recorte presupuestal este año”, indicó.

Con motivo del proceso electoral 2026-2027, el próximo 1 de septiembre iniciará la campaña anual intensa de credencialización, la cual concluirá el 15 de diciembre.

Peralta Alarcón adelantó que durante ese periodo podría ampliarse “un poquito” el horario de atención, aunque no se contempla por ahora una estrategia especial para concentrar el trámite en los últimos días de diciembre.

“Nosotros, a partir del primero de septiembre, estaremos fortaleciendo nuestras campañas para que la ciudadanía sepa los horarios en qué podemos atenderle para el trámite de su credencial”, señaló.

El RFE Veracruz llamó a quienes tengan una credencial que perderá vigencia al cierre de 2026 a no esperar hasta los últimos meses del año y realizar desde ahora la renovación, mientras que quienes cuentan con documentos que ya perdieron vigencia también deberán acudir a los módulos para obtener una nueva credencial.