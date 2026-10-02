Administración estatal cumple puntualmente con transferencia de recursos al IMSS Bienestar

octubre 2, 2026

Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- El Gobierno de Veracruz cumple con su obligación de aportar los recursos necesarios para la adquisición de medicamentos, insumos y material de curación para los 61 hospitales y centros de salud que operan en la entidad veracruzana y que están a cargo del sistema IMSS-Bienestar, indicó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Miguel Santiago Reyes Hernández.

Tras recordar que la gobernadora Rocío Nahle García ha visitado ya 28 hospitales del estado, quien ha dado a conocer qué está ocurriendo en cada uno de ellos.

Recordó que hubo una transferencia de los hospitales al IMSS Bienestar, por lo que los sistemas registran ciertos desfases, por lo que se trata de que haya una sola información.

«En términos en temas presupuestales si, no tenemos inconveniente. El convenio, el bienestar, lo que establece es que el IMSS está dando una, digamos, hay una parte que ellos están aportando, nosotros aportamos otra parte, tanto de nómina como de medicamentos y servicios integrales. Lo que aporta el estado, nosotros lo hemos aportado con oportunidad”.

Reyes Hernández informó que se han hecho dos ministraciones de recursos, la primera en marzo, la segunda en julio y la tercera se realizará en este mes de octubre.

El funcionario estatal encargado de las finanzas estatales aseguró que lo que se debe garantizar es que la población tenga acceso a los servicios de salud universales e integrales.

Asimismo, dijo que se busca establecer una sola cifra de medicamentos para abastecer los hospitales sin ningún problema en la distribución y abastecimiento de medicamentos.

Finalmente, el secretario Miguel Santiago Reyes, reiteró que el gobierno del estado cumple al 100 por ciento en términos presupuestales con lo que corresponde aportar a lo que es el IMSS Bienestar.