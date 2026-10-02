Don Volo necesita cirugía de cataratas; universitarios organizan una colecta 

octubre 2, 2026

Xalapa, Ver.- Augurio González Piña, conocido como Don Volo, necesita una cirugía de cataratas luego de que a principios de este año comenzó a presentar problemas de visión que ya dificultan su trabajo como vendedor de volovanes en la zona de Arco Sur.

Don Volo vende desde 1996 a estudiantes de las facultades de Ciencias Administrativas y Pedagogía de la Universidad Veracruzana (UV). Ante la necesidad de la operación, integrantes de la comunidad universitaria organizaron una colecta para apoyarlo con los gastos médicos.

Hasta este 1 de octubre, la campaña había reunido 25 mil pesos: 20 mil 20 pesos mediante depósitos y 5 mil en efectivo. De ese monto, 2 mil 800 pesos ya fueron utilizados para consultas y estudios, por lo que quedan alrededor de 22 mil 200 pesos.

José Eduardo Azouri Miranda, catedrático de la UV y promotor de la colecta, informó que el recurso permite avanzar hacia la primera cirugía, aunque todavía buscan apoyo del DIF y una fundación.

Don Volo aún debe realizarse análisis de sangre y orina, además de una valoración cardiológica, antes de que se establezca la fecha de la intervención.

Durante la pandemia, la comunidad universitaria ya había organizado una campaña para apoyarlo, luego de que la suspensión de clases presenciales afectó la venta de sus volovanes.

Quienes deseen apoyar pueden realizar aportaciones a la cuenta 5256 7848 3828 6291 de Banamex, a nombre de José Eduardo Azouri Miranda.