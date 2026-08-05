Se esperan lluvias en el centro y sur de Veracruz en próximos días

agosto 5, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.



Las lluvias previstas para los próximos días en Veracruz darían una pausa temporal a las condiciones de la canícula, ya que hacia el fin de semana volverá a disminuir el potencial de precipitaciones.



La jefa de Meteorología del Organismo de Cuenca Golfo Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Jessica Luna Lagunes, explicó que el incremento de las lluvias estará asociado al paso de la onda tropical número 24 y a la permanencia de una vaguada sobre el suroeste del Golfo de México, condiciones que favorecerán precipitaciones principalmente entre miércoles y viernes en las regiones centro y sur del estado.

Detalló que durante ese periodo se esperan acumulados de entre 25 y 50 milímetros en diversas zonas de Veracruz, mientras que entre las cuencas de los ríos Papaloapan y Tonalá podrían registrarse lluvias puntuales de entre 75 y 100 milímetros.



«Sería solamente como un respiro hacia la zona centro y sur por el paso de la onda tropical 24 y la vaguada que se establecería sobre el sur del Golfo de México, para que posteriormente nuevamente disminuyan las precipitaciones», señaló.



Jessica Luna Lagunes indicó que, pese a este incremento temporal de lluvias, la canícula continuará afectando principalmente al norte y parte del centro del estado durante la siguiente semana, por lo que persistirán las condiciones de calor y el déficit de precipitaciones en esas regiones.



Ante este pronóstico, exhortó a la población a mantenerse informada sobre las actualizaciones meteorológicas, ya que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos e inundaciones pluviales en zonas urbanas, además de incrementos en los niveles de ríos de respuesta rápida y lenta, especialmente en la región de Coatzacoalcos.



Precisó que hasta el momento no se prevé un escenario de riesgo extremo; sin embargo, insistió en que es importante atender las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil para prevenir afectaciones.