Suspenden clases en nueve municipios de Sinaloa por fuertes lluvias

septiembre 14, 2026

Ante el pronóstico de precipitaciones intensas, rachas de viento y actividad eléctrica, la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) determinó suspender las actividades escolares y administrativas durante el turno matutino de este lunes 14 de septiembre en nueve municipios de las regiones norte y centro de Sinaloa.

La medida de carácter preventivo se tomó a partir del Aviso No. 03 expedido a las 05:30 horas por la dependencia estatal, tras las recomendaciones de Protección Civil y los reportes meteorológicos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). La instrucción aplica para todos los niveles escolares (básica, media superior y superior) en las siguientes demarcaciones:

Ahome

El Fuerte

Sinaloa (de Leyva)

Juan José Ríos

Guasave

Salvador Alvarado

Angostura

Mocorito

Navolato

A esta determinación se sumó la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), que canceló clases presenciales en sus unidades de bachillerato y facultades ubicadas dentro de estos mismos nueve municipios para evitar incidentes durante los traslados de alumnos y personal docente.

Estragos por tormenta y debate en Culiacán

En contraste con las demarcaciones donde se frenaron las clases, en Culiacán las actividades educativas operaron de manera ordinaria, situación que provocó reclamos en redes sociales debido al temporal que azotó a la capital durante la madrugada.

El coordinador de Protección Civil municipal, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, informó que las lluvias dejaron encharcamientos e inundaciones viales en más de 15 colonias, así como fallas en la red de semáforos y caída de árboles y espectaculares en sectores como Bugambilias, Barrancos, Guadalupe y Valle del Sol.

Pese a los bloqueos temporales en avenidas clave, no se reportaron personas lesionadas ni vehículos varados, mientras que los canales pluviales se mantuvieron al 60% de su capacidad bajo monitoreo preventivo.

Las autoridades llamaron a la comunidad escolar a mantenerse atenta a los avisos oficiales para conocer la determinación que aplicará en el turno vespertino, conforme evolucione el sistema meteorológico.