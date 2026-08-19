Mochila de emergencia, clave para proteger documentos ante lluvias y evacuaciones

agosto 19, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.



Ante la temporada de lluvias y el riesgo de inundaciones, deslaves o evacuaciones, las familias deben contar con una mochila de emergencia que permanezca lista y permita salir rápidamente de casa con documentos y artículos indispensables, recomendó el comandante de Bomberos de Xalapa, José Luis Acosta Hernández.



Explicó que uno de los elementos prioritarios es la documentación oficial de todos los integrantes de la familia, pues una emergencia puede obligar a desalojar una vivienda de manera inmediata y posteriormente dificultar la recuperación o reposición de papeles importantes.



“Se recomienda que en tu casa tengas una mochilita con los documentos importantes”, señaló.



Entre los documentos que sugirió resguardar se encuentran actas de nacimiento, escrituras, comprobantes de propiedades, convenios o contratos, pagos del predial, documentos escolares de los hijos y cualquier otro papel cuya reposición pueda resultar complicada.



El comandante recordó que estas medidas forman parte de las recomendaciones básicas de prevención para que las familias puedan responder con mayor rapidez ante una contingencia.



Además de los documentos, Acosta Hernández recomendó sumar lámparas para contar con iluminación en caso de fallas en el suministro eléctrico o si la evacuación debe realizarse durante la noche.