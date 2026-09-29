Estos son los 17 coordinadores estatales de Morena rumbo a 2027
septiembre 29, 2026
El partido Morena definió a sus 17 coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027, proceso interno que antecede a la selección formal de candidaturas para las gubernaturas.
La dirigencia nacional informó que los coordinadores fueron definidos mediante encuestas y que sus resultados serán dados a conocer una vez concluida la selección en las 17 entidades.
Aunque las coordinaciones los perfilan como los posibles abanderados para las gubernaturas, todavía no representan candidaturas registradas ante las autoridades electorales.
Los coordinadores estatales quedaron de la siguiente forma:
- Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez
- Baja California: Julieta Ramírez Padilla
- Baja California Sur: Manuel Alejandro Cota Cárdenas
- Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus
- Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar
- Colima: Rosa María Bayardo Cabrera
- Guerrero: Beatriz Mojica Morga
- Michoacán: Carlos Torres Piña
- Nayarit: Jasmine María Bugarín Rodríguez
- Nuevo León: Clara Luz Flores Carrales
- Querétaro: Santiago Nieto Castillo
- Quintana Roo: Eugenio “Gino” Segura Vázquez
- San Luis Potosí: Elí César Cervantes
- Sinaloa: Imelda Castro Castro
- Sonora: Lorenia Iveth Valles Sampedro
- Tlaxcala: Ana Lilia Rivera Rivera
- Zacatecas: Verónica Díaz Robles
Entre los perfiles seleccionados figuran senadores con licencia, exalcaldes, exfuncionarios federales y estatales, además de representantes de Morena y sus partidos aliados.
Con la definición de los coordinadores comenzará una nueva etapa de organización política y territorial, en la que deberán trabajar en la estructura partidista y mantener unidad interna.
Morena también deberá avanzar en posibles alianzas electorales con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, además de transparentar las encuestas utilizadas.
Tras definir formalmente las candidaturas para las gubernaturas, deberán establecer procedimientos para seleccionar aspirantes a diputaciones federales, locales, alcaldías y otros cargos.