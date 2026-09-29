Estos son los 17 coordinadores estatales de Morena rumbo a 2027

Estos son los 17 coordinadores estatales de Morena rumbo a 2027

septiembre 29, 2026

El partido Morena definió a sus 17 coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027, proceso interno que antecede a la selección formal de candidaturas para las gubernaturas.

La dirigencia nacional informó que los coordinadores fueron definidos mediante encuestas y que sus resultados serán dados a conocer una vez concluida la selección en las 17 entidades.

Aunque las coordinaciones los perfilan como los posibles abanderados para las gubernaturas, todavía no representan candidaturas registradas ante las autoridades electorales.

Los coordinadores estatales quedaron de la siguiente forma:

Aguascalientes: Nora Ruvalcaba Gámez

Baja California: Julieta Ramírez Padilla

Baja California Sur: Manuel Alejandro Cota Cárdenas

Campeche: Pablo Gutiérrez Lazarus

Chihuahua: Cruz Pérez Cuéllar

Colima: Rosa María Bayardo Cabrera

Guerrero: Beatriz Mojica Morga

Michoacán: Carlos Torres Piña

Nayarit: Jasmine María Bugarín Rodríguez

Nuevo León: Clara Luz Flores Carrales

Querétaro: Santiago Nieto Castillo

Quintana Roo: Eugenio “Gino” Segura Vázquez

San Luis Potosí: Elí César Cervantes

Sinaloa: Imelda Castro Castro

Sonora: Lorenia Iveth Valles Sampedro

Tlaxcala: Ana Lilia Rivera Rivera

Zacatecas: Verónica Díaz Robles



Entre los perfiles seleccionados figuran senadores con licencia, exalcaldes, exfuncionarios federales y estatales, además de representantes de Morena y sus partidos aliados.

Con la definición de los coordinadores comenzará una nueva etapa de organización política y territorial, en la que deberán trabajar en la estructura partidista y mantener unidad interna.

Morena también deberá avanzar en posibles alianzas electorales con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, además de transparentar las encuestas utilizadas.

Tras definir formalmente las candidaturas para las gubernaturas, deberán establecer procedimientos para seleccionar aspirantes a diputaciones federales, locales, alcaldías y otros cargos.