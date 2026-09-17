PRI insiste en alianza; dividir el voto opositor solo beneficia a Morena

septiembre 17, 2026

Xalapa, Ver.- La priista Ana Rosa Valdés Salazar acusó que los partidos de oposición que decidan competir por separado en las elecciones del 2027 solo contribuirán a dividir el voto y, con ello, a beneficiar a Morena.

Valdés Salazar defendió la postura del PRI de impulsar una alianza entre los partidos que se consideran opositores y cuestionó a quienes han planteado competir solos en los próximos procesos electorales.

“Cuando un partido quiere ir solo, es para buscar votación y permanecer, y tal vez, a lo mejor, permanecer su registro y hasta el presupuesto”, señaló.

La priista sostuvo que el PRI ha mantenido una postura a favor de construir una coalición entre las fuerzas políticas opositoras, al considerar que esta debe responder, según dijo, al interés de los ciudadanos.

“Cuando un partido como el PRI está a que todos hagamos un frente por el bien de México es por el interés del ciudadano”, afirmó.

En ese sentido, Valdés Salazar consideró que los partidos y actores políticos que se asumen como oposición deben definir si buscarán participar de manera conjunta o por separado.

“Quien divida al voto es para ayudar a Morena”, sostuvo.

PRI plantea frente opositor

La priista afirmó que el PRI mantiene una oposición “firme y frontal” y señaló que su partido ha expresado públicamente su desacuerdo con las políticas del gobierno.

“Nos paramos en tribuna con valentía, que nos paramos en la calle y decirle a la gente con la cara de frente, de decirle a la gente que no estamos de acuerdo con un partido, un narco partido, y con los narco políticos”, declaró.

También señaló que existen diferencias entre los propios partidos y actores que se identifican como opositores respecto a la posibilidad de construir una alianza.

Al ser cuestionada sobre la participación de Movimiento Ciudadano (MC) y sobre la posibilidad de que figuras como Dante Delgado encabecen un eventual frente opositor, Valdés Salazar afirmó que la postura del PRI no excluye a otros partidos.

“Esto no nos contradice con nadie. No, pues, a ver, la contradicción la traen los demás”, respondió.

La priista insistió en que el PRI busca que los partidos opositores participen en una coalición y llamó a quienes se consideran oposición a sumarse a esa propuesta.

“Todos estos actores políticos y todos estos partidos políticos que verdaderamente vean por el bien de México y que verdaderamente vayan con el llamado del PRI para hacer una coalición contra Morena”, planteó.