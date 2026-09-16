Morena designa a Julieta Ramírez como Coordinadora en Baja California

septiembre 15, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La senadora con licencia Julieta Ramírez Padilla fue designada como Coordinadora de la Transformación en Baja California, con lo que se convierte virtualmente en candidata de Morena a la gubernatura de Baja California en 2027.

El evento se efectuó en el Salón Olmeca del World Trade Center de la Ciudad de México. La legisladora recibió la protesta a su nuevo encargo de manos de la Presidenta de Morena, Ariadna Montiel, y de la Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández, quien le recordó los principios del movimiento que enarboló en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador.

«Convoco a la unidad y a superar el proceso interno. Yo no miento, no robo y nunca traicionaré al pueblo de Baja California», afirmó Ramírez desde el podio tras recibir su nominación.

Julieta Ramírez, de 31 años, es la coordinadora más joven definida hasta ahora por Morena. Abogada y maestra en Administración Pública, fue diputada federal 2021-2024 y senadora con licencia. Se impuso en una contienda interna de 10 perfiles donde participaron Ismael Burgueño, Armando Ayala, Montserrat Caballero, Fernando Castro Trenti, Evangelina Moreno, Alfredo Álvarez, Jorge Ramos, Jesús Ruiz Uribe y Joel Jiménez.

El nombramiento cuenta con el respaldo de Morena y el Partido Verde, mientras que el PT irá con candidato propio en el estado.

Responde a señalamientos de ser haber buscado ser colaboradora de EU

Después de agradecer por la distinción, en conferencia de prensa, Julieta Ramírez reiteró que son falsas las versiones periodísticas que la involucran como posible informante o colaboradora del gobierno de Estados Unidos, o que haya o esté buscando esa posibilidad.

«Hemos señalado con toda claridad la falsedad de las mismas y bastante hemos abundado ya en ese asunto. Lo más importante hoy es reconocer a todas las personas que fueron partícipes de este proceso», dijo.

La versión, difundida días atrás por una televisora sobre un presunto acuerdo con la Oficina del Condado de San Diego, ya había sido respaldada por la propia dirigencia. Ariadna Montiel quien indicó: «Tengo la mejor opinión de ella».

Ramírez también hizo un reconocimiento a sus rivales internos, a los cuales pidió apoyar ahora como uno solo sus aspiraciones rumbo a 2027.

«Reconociendo lo que cada uno de nosotros en sus trayectorias, en sus esfuerzos, en sus trabajos organizativos ha contribuido a este movimiento. De esa manera lo vamos a hacer con Ismael, con Evangelina, con Joel, con Fernando, con José, con Jorge Ramos, con todas y todos los compañeros. Todos tienen su lugar en este movimiento».

Finalmente reiteró que habrá de efectuar trabajo 24/7 en territorio de cara al próximo año, con recorridos por los 7 municipios de Baja California.