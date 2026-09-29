Lorenia Valles, es designada por Morena como su coordinadora en Sonora rumbo a 2027

Lorenia Valles, es designada por Morena como su coordinadora en Sonora rumbo a 2027

septiembre 28, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Morena designó este lunes a Lorenia Valles Sampedro como su Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sonora, con lo que queda perfilada para encabezar la candidatura del partido a la gubernatura en las elecciones de 2027.

La decisión fue anunciada por la dirigencia nacional de Morena, como parte de la definición de sus coordinaciones estatales en las entidades que renovarán gubernatura el próximo año.

Valles Sampedro, senadora con licencia, fue seleccionada después del proceso interno en el que participaron seis perfiles: María Dolores del Río Sánchez, Célida Teresa López Cárdenas, Javier Lamarque Cano, Omar del Valle Colosio y Froylán Gámez Gamboa, además de la propia Valles.

Con esta designación, la legisladora con licencia encabezará los trabajos de organización de Morena en Sonora rumbo al proceso electoral de 2027. El cargo de coordinadora estatal es utilizado por Morena como mecanismo para perfilar a quienes posteriormente contenderán por las gubernaturas.

La definición se dio a conocer durante el proceso nacional encabezado por la dirigencia de Morena, que este lunes presentó a sus coordinadores en Sonora, San Luis Potosí, Tlaxcala, Nuevo León, Nayarit, Baja California Sur y Chihuahua..