PT en el Senado desmiente ruptura con MORENA

septiembre 22, 2026

Insiste en que van juntos en todos los estados en 2027

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Partido del Trabajo (PT) no contempla, por ahora, una ruptura con Morena y mantiene su respaldo al proyecto de la Cuarta Transformación, aunque la alianza electoral rumbo a 2027 podría tener distintas modalidades en las entidades del país, reconoció la senadora petista Lizeth Sánchez.

En entrevista, la legisladora sostuvo que las diferencias que han surgido entre ambas fuerzas políticas forman parte de los asuntos que todavía deben ser discutidos y acordados, pero rechazó que exista una decisión para romper con Morena.

“No hemos hablado de una ruptura en ningún momento. Nosotros creemos en el proyecto de la Cuarta Transformación”, afirmó Sánchez, quien destacó que el PT ha acompañado este movimiento desde antes de la creación de Morena y recordó el papel de su dirigente nacional, Alberto Anaya.

La senadora señaló que, de cara a las elecciones de 2027, no necesariamente habrá una fórmula única para todos los estados.

Explicó que la decisión de competir juntos o por separado dependerá de las condiciones políticas y electorales de cada entidad.

“He visto que en algunos lugares iremos juntos, en algunos iremos separados. Eso va a depender de la coyuntura de cada estado”, declaró.

La postura se produce en un momento de tensión entre el PT y Morena por la definición de candidaturas para los comicios del próximo año.

El PT ha expresado inconformidad por el papel que ha tenido en algunos procesos de selección y ha cuestionado decisiones tomadas por Morena en entidades donde ambos partidos han trabajado políticamente.

En este contexto, Sánchez insistió en que las diferencias estatales no deben interpretarse como una ruptura del bloque político a nivel nacional.

Aseguró que el PT mantiene su compromiso con la Cuarta Transformación y con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“En algún momento seguiremos juntos bajo el tema de la Cuarta Transformación, junto a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.

La legisladora también reconoció la importancia que tiene para el oficialismo conservar la unidad entre Morena, PT y sus aliados.

Al ser cuestionada sobre las consecuencias de que el Partido del Trabajo dejara de acompañar a Morena y al Verde, señaló que podría perderse la mayoría calificada en el Congreso, aunque consideró que ese escenario no se concretará.

“Yo creo que nosotros mantendremos esa gran unidad”, sostuvo.

Sánchez evitó pronunciarse sobre las diferencias internas de Morena y rechazó entrar en interpretaciones sobre una eventual división dentro del partido.

Consideró que las discrepancias son parte natural de la vida interna de las organizaciones políticas y que deben resolverse mediante el diálogo y la construcción de consensos.

“En todas las familias siempre hay no acuerdos y siempre se llega a los diálogos para poder llegar a un consenso. Nos pasa absolutamente a todos”, expresó.