Rechaza Sheinbaum que existe un “escenario electoral complejo para MORENA en 2027

septiembre 4, 2026

Rechaza diagnóstico de Ricardo Monreal

Carlos Guzmán | Enviado, Guadalupe, Zacatecas.- La presidenta Claudia Sheinbaum se distanció de las advertencias emitidas por liderazgos de su partido sobre un escenario electoral complejo para Morena en las elecciones intermedias de 2027, al argumentar que el desempeño económico, los programas de bienestar y los resultados en seguridad respaldan la continuidad del proyecto oficialista.

Cuestionada sobre los pronunciamientos del diputado Ricardo Monreal, quien sugirió a los integrantes de Morena prepararse ante la posibilidad de comicios difíciles por un eventual fortalecimiento de la oposición, la mandataria señaló no coincidir con dicho diagnóstico.

Aunque acotó que la conducción del proceso electoral le corresponderá al Instituto Nacional Electoral (INE), sostuvo que la percepción ciudadana respecto al rumbo del país se mantiene favorable.

«Pues la verdad no tanto […], creo que va muy bien el movimiento del que provenimos. Hay un reconocimiento muy grande por los programas de bienestar, por los resultados en seguridad, los resultados en economía», afirmó.

Para sustentar la perspectiva de estabilidad y gobernabilidad, Sheinbaum destacó los indicadores más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) correspondientes al mes de junio, los cuales reflejan una aceleración en los niveles de capitalización del país: inversión total de 7.7%, inversión pública de 18.1%, inversión pública en el primer semestre de 10.9% e inversión privada de 6%.

La titular del Ejecutivo enfatizó que el comportamiento registrado en los indicadores económicos valida la proyección realizada previamente por su administración sobre una reactivación durante la segunda mitad del año.

Al ser cuestionada directamente sobre si prevé complicaciones para la gobernabilidad o para el grupo en el poder hacia las elecciones intermedias, la mandataria reiteró una postura de estabilidad generalizada para el país.

«No veo malos escenarios para México, vamos a decirlo así», concluyó Sheinbaum.