Xalapa encabeza la lista de municipios con más solicitudes de mujeres violentadas

Xalapa encabeza la lista de municipios con más solicitudes de mujeres violentadas

septiembre 29, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- La titular del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Veracruz (CEJUM), Pamela Ortega Medina informó que Xalapa es el municipio que concentra el mayor número de solicitudes de atención de mujeres víctimas de violencia.

En lo que va del 2026, dijo, se han iniciado 616 carpetas de investigación relacionadas con delitos de violencia, principalmente violencia familiar, pederastia, violencia y violencia de género.

La funcionaria estatal refirió que en el CEJUM todos los servicios son gratuitos y busca que las mujeres puedan salir de situaciones de violencia, fortalecer su autonomía y protegerla.

Se brindan, servicios se encuentran la asesoría jurídica, talleres de emprendimiento y empoderamiento, así como atención psicológica, esta última con hasta 12 sesiones.

Reiteró el mayor número de casos se concentra en la capital del estado, donde incrementó el número de reportes.

“No necesariamente significa que haya más violencia, sino que puede estar relacionado con una mayor confianza de las mujeres en las instituciones para denunciar y solicitar atención”, finalizó.