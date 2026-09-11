Morena ya tiene fecha para emitir convocatoria para coordinadores distritales federales

septiembre 11, 2026

Xalapa, Ver.- Morena ya tiene fecha para emitir la convocatoria con la que definirá a sus coordinadores en defensa de la soberanía nacional para los distritos federales, luego de que el partido había previsto publicar las reglas desde finales de agosto.

El dirigente estatal de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, confirmó que la convocatoria ya tiene fecha de emisión y que el proceso de selección se realizará mediante encuestas, de esa manera se conocerá a quien esté mejor posicionado entre el electorado.

Después de que su publicación se había anunciado para agosto, el dirigente informó que será el próximo 15 de septiembre cuando se emitirán las reglas para la elección de los coordinadores distritales y potenciales candidatos a diputados federales.

El proceso contempla los 300 distritos federales del país y, en el caso de Veracruz, serán considerados los 19 distritos federales, que se renovarán en la elección del 6 de junio del 2027.En el caos de los 30 distritos locales de la entidad, la convocatoria se emitirá en octubre próximo.

Ramírez Zepeta señaló que en ambos casos la selección se realizará mediante encuestas, aunque no precisó las fechas en que se llevarán a cabo los ejercicios para conocer el respaldo ciudadano.

El dirigente estatal también se refirió al inicio del proceso electoral federal y explicó que la representación de Morena no estuvo presente en el acto realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), debido a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Veracruz con motivo de su segundo informe de gobierno.

“Para nosotros es muy importante que un día como hoy, 10 de septiembre, inicie este proceso, pero además contentos por la visita de la presidenta”, declaró.

Sobre las condiciones de seguridad para las próximas campañas, Ramírez Zepeta señaló que Morena confía en las instituciones de seguridad y procuración de justicia.

“Nosotros confiamos en las instituciones de seguridad, tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en la Fiscalía, y vamos a seguir trabajando en coordinación con todos ellos”, sostuvo.

El dirigente descartó solicitar operativos especiales o protocolos adicionales para sus perfiles.