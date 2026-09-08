Juan Tress Zilli, diputado de Córdoba, no define si participará en el proceso de Morena

septiembre 8, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El diputado local por Córdoba, Juan Tress Zilli, aún no define si buscará la diputación federal o la reelección en el Congreso de Veracruz, aunque afirmó que una de sus opciones es concluir los tres años de su actual encargo.

El legislador señaló que la convocatoria de Morena está abierta y que, de acuerdo con lo que les han informado en reuniones con la dirigencia nacional, los actuales representantes populares pueden participar en el proceso sin renunciar a sus cargos.

“Yo sigo pensando que la gente, la militancia y la ciudadanía siempre ven bien que terminemos nuestro cargo. Para mí esa es una opción: cumplir con mi encargo al 100 por ciento, los términos que marca de los tres años”, declaró.

Tress Zilli, sin embargo, no descartó participar en el proceso para buscar otro cargo de elección popular. “Siempre hay una posibilidad. No descarto inscribirme”, afirmó al ser cuestionado sobre la posibilidad de buscar una diputación federal.

El diputado local explicó que la convocatoria permite a quienes actualmente ocupan un cargo participar en el proceso sin separarse de sus funciones. “Te dan la facilidad, la convocatoria permite que tú te puedas inscribir sin renunciar y separarte de tu cargo”, señaló.

Tress Zilli reiteró que por ahora no ha tomado una decisión sobre si buscará la diputación federal o permanecerá en el Congreso local para concluir su periodo.

Xalapa, Ver.- El diputado local por Córdoba, Juan Tress Zilli, aún no define si buscará la diputación federal o la reelección en el Congreso de Veracruz, aunque afirmó que una de sus opciones es concluir los tres años de su actual encargo.

El legislador señaló que la convocatoria de Morena está abierta y que, de acuerdo con lo que les han informado en reuniones con la dirigencia nacional, los actuales representantes populares pueden participar en el proceso sin renunciar a sus cargos.

“Yo sigo pensando que la gente, la militancia y la ciudadanía siempre ven bien que terminemos nuestro cargo. Para mí esa es una opción: cumplir con mi encargo al 100 por ciento, los términos que marca de los tres años”, declaró.

Tress Zilli, sin embargo, no descartó participar en el proceso para buscar otro cargo de elección popular. “Siempre hay una posibilidad. No descarto inscribirme”, afirmó al ser cuestionado sobre la posibilidad de buscar una diputación federal.

El diputado local explicó que la convocatoria permite a quienes actualmente ocupan un cargo participar en el proceso sin separarse de sus funciones. “Te dan la facilidad, la convocatoria permite que tú te puedas inscribir sin renunciar y separarte de tu cargo”, señaló.

Tress Zilli reiteró que por ahora no ha tomado una decisión sobre si buscará la diputación federal o permanecerá en el Congreso local para concluir su periodo.