Entre gritos de “¡fuera el Monrealismo!”, MORENA designa a Verónica Díaz como Coordinadora en Zacatecas

Entre gritos de “¡fuera el Monrealismo!”, MORENA designa a Verónica Díaz como Coordinadora en Zacatecas

septiembre 15, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Lo que debía ser un acto de unidad terminó en gritos. En medio de consignas de «¡fuera el monrealismo!» lanzadas por el grupo del diputado federal José Narro Céspedes, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, designó este martes a Verónica Díaz Robles como Coordinadora de la Defensa de la Transformación en Zacatecas y virtual candidata a la gubernatura 2027.

Tras su entrega de su constancia efectuada en el Word Trade Center de la Ciudad de México, Díaz Robles, ex delegada de Bienestar y ex cuñada de la familia Monreal – estuvo casada con Luis Enrique Monreal, hermano del gobernador David y de Ricardo Monreal -, negó posibilidad algona de división en el partido.

«Es difícil la división. Este proceso nos fortalece. Corresponde tener voluntad de todas partes para consolidar la unidad», dijo entre empujones tras recibir la constancia de manos de la dirigente del partido Ginés, Ariadna Montiel.

Narro ve riesgo de que Morena pierda Zacatecas en 2027″

Minutos después, José Narro Céspedes – uno de los aspirantes derrotados que buscaba la coordinación por segunda ocasión – rompió el protocolo.

Rodeado de micrófonos, el hoy diputado federal con licencia advirtió que la designación de Díaz representa la continuidad del grupo en el poder en la entidad.

«Pues representa el monrealismo. Si hay un cierre a mucha gente de Morena”. Citó.

Cuestionado directamente sobre si Morena puede perder Zacatecas con Verónica, Narro fue contundente:

«¿Hay riesgo de que Morena pierda en Zacatecas?. Se le cuestionó.

“Sí, hay riesgo. El proyecto es fuerte, sacó 350 mil votos, el PT que iría con Geovanna Bañuelos representa 65 mil, si el PT no va, si tiene un impacto». Respondió.

Sobre la ruptura de la alianza, Narro confirmó que él mismo puso ante la dirigencia de MORENA el tema bajo la mesa, derivado de la molestia del PT.

«Yo lo planteé en la mesa. ¿Por qué el PT no acompaña en Zacatecas a Morena? Me dijeron que había mucha molestia en la gente del Partido del Trabajo en la elección pasada.»

Narro adelantó que él y otros liderazgos – incluyendo a Ulises Mejía y a Saúl Monreal – no respaldan la designación y plantearon en la mesa interna reponer el proceso.