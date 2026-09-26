Eric Domínguez niega que su filiación con Morena interfiera en el ORFIS

septiembre 26, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- El nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS), Eric Domínguez Vázquez, aseguró que su filiación con Morena no interferirá en su trabajo al frente del órgano fiscalizador y rechazó que exista un conflicto de interés por su relación con el partido.

Tras rendir protesta este 25 de septiembre, Domínguez Vázquez afirmó que el ORFIS es “un brazo técnico del Congreso” y se comprometió a trabajar de manera coordinada con los diputados para vigilar que los recursos públicos sean utilizados correctamente.

Cuestionado sobre los señalamientos relacionados con las observaciones de auditorías anteriores, aseguró que ya fueron solventadas en su totalidad. “Está todo solventado. ¿No tiene ya ninguna observación? Observación, todo solventado. De finiquito, de cierre. Nada, todo solventado al 100 por ciento”, afirmó.

Sobre los cuestionamientos respecto a su llegada al cargo y un posible pago de favores, el nuevo auditor sostuvo que será su desempeño el que demostrará su actuación al frente del ORFIS. “Lo verán con mi trabajo, lo verán con mi trabajo. No va a haber ningún pago de favores”, aseguró.