Colosio niega tener impedimento para buscar gubernatura de Sonora en 2027

septiembre 9, 2026

Acusa a Morena y a Ariadna Montiel de “tener miedo” a que les arrebate el estado que “mal gobierna” Alfonso Durazo

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, respondió a las críticas de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien cuestionó su aspiración para representar a Sonora y recordó que fue electo en Nuevo León, además de señalar una presunta mala gestión durante su paso por la alcaldía de Monterrey.

Colosio Riojas rechazó que su origen o su trayectoria política sean impedimentos para competir en Sonora y acusó a Morena de recurrir a ataques personales ante el temor de que su eventual participación electoral represente un riesgo para ese partido.

“Es fácil irse al argumento ad hominem cuando no conoces a la gente y no conoces su trabajo”, respondió el legislador al ser cuestionado sobre las declaraciones de la dirigencia morenista.

Sostuvo que las descalificaciones provienen de un partido que, dijo, enfrenta cuestionamientos por sus propios resultados.

El senador aseguró que se ha reconocido como sonorense durante toda su vida, particularmente como originario de Magdalena de Kino, Sonora.

Explicó que en sus registros académicos y en los procesos electorales en los que ha participado ha asentado ese lugar de origen y presentado su acta de nacimiento cuando se le ha solicitado.

Además, defendió su derecho a ser considerado sonorense con base en la legislación estatal. Señaló que el artículo 9 de la Constitución de Sonora establece que también tienen esa condición quienes son hijos de padres sonorenses.

“Entonces, ¿de dónde quieren que sea?”, cuestionó.

La confrontación escaló cuando Colosio acusó que, ante el avance de su posible proyecto político, desde Morena estarían destinando recursos públicos para buscar información con la que puedan desacreditarlo.

“Ahorita a última hora, porque están nerviosos, porque ven un riesgo, porque su proyectito se les está cayendo, pues mejor quieren descalificarme”, afirmó.

El senador sostuvo que resulta preocupante que instituciones y recursos públicos sean utilizados para investigar políticamente a adversarios, en lugar de fortalecer las áreas encargadas de combatir la delincuencia.

“En lugar de tener fiscalías y aparatos de investigación que estén persiguiendo delincuentes, criminales, atendiendo a las denuncias de la gente, siguen haciendo espionaje político”, acusó.