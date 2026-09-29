Erling Haaland en la mira del Real Madrid y Barcelona

septiembre 28, 2026

Los problemas financieros y legales que enfrenta el Manchester City han comenzado a agitar el mercado europeo. Con la posibilidad de recibir una sanción por incumplimientos de las normas económicas de la Premier League, varios de sus principales futbolistas aparecen en el radar de otros clubes.

Entre todos los nombres destaca Erling Haaland. El delantero noruego vuelve a estar relacionado con Real Madrid y Barcelona, dos equipos que siguen con atención lo que ocurra con el futuro deportivo del conjunto inglés.

Haaland vuelve al radar de España

Haaland mantiene contrato con el Manchester City hasta 2034, por lo que una eventual operación no sería sencilla. Sin embargo, el escenario podría cambiar si las consecuencias del proceso contra el club obligan a modificar su estructura deportiva o financiera.

El Real Madrid ha sido relacionado durante años con el delantero noruego, mientras que desde Barcelona también se ha hablado públicamente del interés por convertirlo en uno de los grandes nombres del futuro del club.

Por ahora, no existe un acuerdo anunciado para su salida. El interés se mantiene ligado a lo que pueda suceder con el Manchester City durante los próximos meses.

Las estrellas del City entran en el radar

La atención tampoco estaría centrada únicamente en Haaland. Los problemas del equipo inglés podrían provocar movimientos alrededor de otros futbolistas importantes de su plantilla si finalmente recibe una sanción que afecte sus ingresos o participación en competiciones.

En el caso del Real Madrid, distintos reportes también han colocado bajo observación a jugadores del City como Joško Gvardiol y Rayan Cherki.

Barcelona tendría un margen económico más limitado y cualquier movimiento dependería de su capacidad para cumplir con las reglas financieras y registrar nuevos jugadores.

¿Qué pasa con el Manchester City?

El proceso contra el Manchester City se remonta a febrero de 2023, cuando la Premier League presentó más de un centenar de cargos relacionados con presuntos incumplimientos de sus normas financieras.

Las acusaciones abarcan información económica, ingresos comerciales, pagos y cumplimiento de las reglas financieras de la competición. El club ha rechazado las acusaciones y ha defendido su actuación durante el procedimiento.

La incertidumbre sobre una eventual sanción ha colocado nuevamente el futuro de sus figuras bajo los reflectores. Mientras el proceso continúa, Haaland se convierte en el nombre que más atención genera en España.