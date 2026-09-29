Yanga será sede del arranque del Festival Internacional Afrocaribeño

septiembre 28, 2026

Por Osiris MuñozCon un homenaje a Gaspar Yanga y actividades para reconocer las aportaciones de las comunidades afrodescendientes, del 2 al 4 de octubre se llevará a cabo la edición 30 del Festival Internacional Afrocaribeño en Veracruz.

La secretaria de Cultura de Veracruz, Xóchitl Molina González, informó que el programa iniciará el 2 de octubre en Yanga, municipio considerado parte importante de la historia afrodescendiente de la entidad; posteriormente, las actividades continuarán el día 3 en Cosamaloapan.

El festival concluirá el 4 de octubre en el puerto de Veracruz, donde se desarrollarán actividades en espacios culturales e históricos como el Exconvento Betlehemita y San Juan de Ulúa, además de una presentación nocturna en el Zócalo de la ciudad.

Molina González señaló que el encuentro busca destacar la riqueza cultural de los pueblos afrodescendientes y generar espacios para conocer su historia, expresiones artísticas y aportaciones a Veracruz.

“Se visibiliza toda la grandeza cultural de cada pueblo afrodescendiente”, afirmó la funcionaria.Señaló que como parte de jornada inaugural en Yanga se contempla un homenaje a Gaspar Yanga, cuya figura será reconocida por su relevancia histórica para las comunidades afrodescendientes.

“También haremos un homenaje a Gaspar Yanga (…) él representa mucho para el mundo”, expresó.La Secretaría de Cultura informó que el programa detallado de conferencias, presentaciones y demás actividades será dado a conocer posteriormente.