PT advierte ruptura de alianza con Morena en distritos donde no respeten encuestas en Veracruz

septiembre 1, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El Partido del Trabajo (PT) condicionó la continuidad de su alianza con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Veracruz al cumplimiento estricto de los acuerdos acordados a nivel nacional, advirtiendo que irán con candidatos propios en los distritos electorales federales donde no se garantice la realización de «encuestas espejo».

Así lo manifestó el comisionado político nacional y diputado local del PT, Ramón Díaz Ávila, quien anunció la apertura formal del registro de aspirantes a las coordinaciones de afiliación federal en los 19 distritos de la entidad, proceso interno que se mantendrá abierto durante todo el mes de septiembre.

El legislador enfatizó que el acuerdo ratificado por la dirigencia nacional del petismo establece que la selección de candidaturas de la coalición deberá definirse mediante mediciones demoscópicas imparciales y paralelas. De no ser así, el PT ejercerá su libertad de competir de forma individual.

“Si no se respeta el acuerdo de la Mesa Nacional en las encuestas espejo, en donde no se respete, el partido tiene la libertad de ir solo”, aseveró Díaz Ávila durante una rueda de prensa en la capital del estado.

El dirigente petista vislumbró un crecimiento significativo para su bancada en los comicios federales. Detalló que, tras un análisis preliminar de los perfiles que formalizarán su inscripción, el PT contempla ganar entre cinco y seis distritos federales en la entidad veracruzana, entre los que destacan regiones como Pánuco, Poza Rica, Martínez de la Torre y Xalapa.

Entre los primeros perfiles apuntados para este proceso, el legislador adelantó la participación del biólogo Miguel Elizalde por la demarcación de Poza Rica.

Respecto a las candidaturas locales y municipales, Díaz Ávila precisó que aún no se define si marcharán en coalición. Señaló que en municipios como Río Blanco, Cosoleacaque y Martínez de la Torre la militancia ha manifestado su intención de competir sin alianzas, por lo que la decisión final dependerá de las evaluaciones que entreguen los coordinadores regionales antes de enviarla a la Mesa Nacional en el mes de noviembre.

Ramón Díaz Ávila informó que concluyó el periodo de recepción de solicitudes para la titularidad del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), contabilizando un total de 28 aspirantes registrados.

Explicó que del 9 al 11 de septiembre se llevarán a cabo las entrevistas individuales a cada uno de los contendientes, con un promedio de nueve a diez comparecencias por día.

Agregó que la lista oficial de folios y nombres se transparentará una vez concluida la revisión exhaustiva de los requisitos legales, donde se verificará que ningún aspirante haya incurrido en los impedimentos fijados en la convocatoria, la cual excluye expresamente a diputados locales en funciones y exsecretarios de despacho.