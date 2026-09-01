Ruptura del T-MEC llevará a Canadá a recesión: Oxford Economics

agosto 31, 2026

Una eventual ruptura del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) llevará a esta última a una recesión y dejará a su economía en una trayectoria de crecimiento menor, advirtió Oxford Economics.

En un reporte, la firma de consultoría y análisis económico señaló que el riesgo aumentó tras la escalada comercial entre Washington y Ottawa.

“Si bien aún vemos que es improbable, las posibilidades de que el T-MEC se desarticule aumentaron, lo que llevaría a Canadá a una recesión y lo dejaría en una trayectoria de crecimiento permanentemente menor”, señaló.

De acuerdo con Milenio, Oxford Economics consideró que aún existe una ventana para que ambos países retomen las negociaciones antes de que Canadá aplique la represalias que planteó para el 8 de septiembre.

Por ahora, el escenario no contempla una recesión, pero sí un menor crecimiento. La consultora estimó que la combinación de los nuevos aranceles estadunidenses y las represalias canadienses restará entre 0.2 y 0.3 puntos porcentuales al crecimiento de Canadá en 2027.

Su modelo prevé que el producto interno bruto (PIB) canadiense se ubique 0.3 puntos porcentuales por debajo del escenario base hacia mediados de 2027 y que la economía sea 0.2 por ciento más pequeña en el largo plazo. Para 2026, todavía estima un crecimiento de 0.8 por ciento.

El impacto también alcanzaría a los precios. Las represalias de Canadá elevarían alrededor de 0.3 puntos porcentuales la inflación general durante 2027 respecto de su escenario base de agosto.

Arancel efectivo subirá a 6.9%

La tensión comercial se intensificó después del colapso de las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá.

Oxford Economics señaló que los nuevos aranceles estadunidenses de 50 por ciento bajo la Sección 338 afectan alrededor de 5.5 por ciento de las exportaciones canadienses hacia Estados Unidos, equivalentes a unos 28 mil millones de dólares canadienses o 20 mil millones de dólares estadunidenses.

Estas medidas se aplican independientemente del cumplimiento de las reglas del T-MEC.

La consultora estimó que los nuevos gravámenes elevarán la tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos sobre las exportaciones canadienses de 5.1 a 6.9 por ciento, un incremento de casi dos puntos porcentuales.

Canadá, por su parte, ha amenazado con responder el 8 de septiembre mediante aranceles equivalentes “dólar por dólar”, aunque todavía no se ha publicado la lista definitiva de productos afectados.

De concretarse una represalia proporcional, con gravámenes de 50 por ciento, Oxford Economics calculó que la tasa arancelaria efectiva canadiense sobre las importaciones procedentes de Estados Unidos aumentaría alrededor de 3.9 puntos porcentuales, hasta ubicarse ligeramente por encima de 6 por ciento.

Manufactura, la más expuesta

Aunque el impacto macroeconómico para Canadá sería moderado, las consecuencias serían considerablemente mayores en determinadas industrias y regiones.

Entre los sectores más vulnerables se encuentran los fabricantes de cemento, papel, productos de impresión, madera, bebidas, ropa, plásticos, computadoras y equipos electrónicos.

Oxford Economics explicó que estas industrias enfrentan mayores riesgos debido al tamaño de los incrementos arancelarios, su dependencia de las exportaciones hacia Estados Unidos y la facilidad con la que sus productos pueden ser sustituidos.

Quebec, New Brunswick y Ontario serían las provincias más afectadas por su concentración de manufacturas directamente expuestas y su dependencia del mercado estadunidense.

La firma señaló que, aunque el desmantelamiento del T-MEC sigue siendo poco probable debido a las consecuencias que tendría también para los productores estadunidenses, la reciente escalada comercial incrementó el riesgo de una ruptura y de que Canadá quede en una trayectoria de menor crecimiento.

Mientras tanto, Oxford Economics prevé que la combinación de menor crecimiento, mayores precios e incertidumbre comercial mantendrá la tasa del Banco de Canadá en 2.25 por ciento hasta finales de 2027 o principios de 2028.