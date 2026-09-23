Este es el top de los 10 municipios con mayor monto observado por el ORFIS

Este es el top de los 10 municipios con mayor monto observado por el ORFIS

septiembre 22, 2026

Xalapa, Ver.- Tantoyuca, administrada por el panista Jesús Guzmán Avilés en el periodo 2022-2025, encabeza la lista de municipios con los mayores montos observados por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) en la Cuenta Pública 2025, con 148 millones 427 mil 493.35 pesos.

De acuerdo con los informes individuales, le siguen Santiago Tuxtla, con 86 millones 469 mil 239.63 pesos; Ixhuatlán de Madero, con 70 millones 225 mil 548.83 pesos; Coscomatepec, con 69 millones 280 mil 259.79 pesos; Catemaco, con 65 millones 761 mil 942.55 pesos.

También aparece: Acayucan, con 63 millones 139 mil 789.97 pesos; Coatzintla, con 60 millones 287 mil 663.22 pesos; Agua Dulce, con 60 millones 213 mil 938.55 pesos; Altotonga, con 59 millones 354 mil 81.45 pesos, e Ilamatlán, con 59 millones 32 mil 865.75 pesos.

En conjunto, estos 10 municipios acumulan 741 millones 892 mil 824.51 pesos en montos observados.

El informe de resultados de la Cuenta Pública 2025 fue entregado este martes 22 de septiembre por la auditora general del ORFIS, Delia González Cobos, y contiene las observaciones y montos determinados durante la fiscalización del último año de las administraciones municipales correspondientes al periodo 2022-2025.

En total, el ORFIS reportó 211 municipios fiscalizados. De acuerdo con el informe, 24 ayuntamientos concentran mil 372 millones 318 mil 109.90 pesos en montos observados, cifra equivalente a alrededor de la mitad de los 2 mil 700 millones de pesos determinados como posible daño patrimonial en los municipios fiscalizados.

Además de los municipios con montos observados, 28 ayuntamientos aparecen únicamente con recomendaciones: Acula, Colipa, Comapa, Cosamaloapan, Chicontepec, Chinameca, Emiliano Zapata, Espinal, Martínez de la Torre, Minatitlán, Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río, Orizaba, Papantla, Paso de Ovejas, Platón Sánchez, Playa Vicente, Pueblo Viejo, Puente Nacional, Río Blanco, Soledad Atzompa, Tepatlaxco, Tierra Blanca, Tlacotalpan, Tres Valles, Vega de Alatorre, Veracruz, Xalapa y Zaragoza.

Por otra parte, Ángel R. Cabada y Boca del Río aparecen en los informes de fiscalización con observaciones administrativas, pero sin un monto especificado en el concentrado revisado.

El Higo es el único municipio que no fue fiscalizado. El ORFIS explicó que el Congreso del Estado notificó la entrega de su Cuenta Pública 2025 el 14 de septiembre, cuando ya había concluido la etapa de solventación del procedimiento de fiscalización, lo que derivó en una “inviabilidad material para su revisión”.