Canadá sanciona a ocho personas vinculadas con la deportación y militarización de niños ucranianos

septiembre 16, 2026

El Gobierno de Canadá sancionó a ocho personas por su participación en la deportación ilegal y el traslado forzoso de niñas y niños ucranianos, así como en su adoctrinamiento y militarización. Las medidas fueron anunciadas durante la visita a Canadá del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy.

La inclusión en la lista prohíbe a personas y entidades en Canadá, así como a ciudadanos canadienses en el extranjero, realizar determinadas transacciones con las personas sancionadas y las sujeta, en la práctica, a un congelamiento de activos.

Canadá copreside la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos y trabaja sistemáticamente para que quienes participan en estas prácticas rindan cuentas.

Maksym Maksymov, director de Bring Kids Back UA, señaló:

“Agradecemos al Gobierno de Canadá esta decisión. Cada medida de este tipo hace que la responsabilidad sea personal. Detrás de las deportaciones no hay ‘circunstancias de guerra’ abstractas, sino personas concretas, con nombres y cargos. Las sanciones de Canadá dejan constancia de ello y reducen el espacio en el que estas personas pueden actuar con impunidad. Hasta que cada niño ucraniano esté de vuelta en casa, la presión sobre quienes participan debe seguir aumentando”, señaló Maksym Maksymov, director de Bring Kids Back UA.

La agenda internacional para el retorno de niñas y niños ucranianos tendrá un nuevo momento clave los próximos 28 y 29 de septiembre en Toronto, con Pathways to Peace: The Second International Conference on Returning Ukrainian Children, Detained Civilians and Prisoners of War. El encuentro reunirá a representantes de la comunidad internacional para abordar tres de las consecuencias humanitarias de la guerra: el retorno de niñas y niños ucranianos, la situación de civiles detenidos y la de los prisioneros de guerra.