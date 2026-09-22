Hoy presentan a presuntos responsables del homicidio de pequeño de 4 años para audiencia de continuación

Hoy presentan a presuntos responsables del homicidio de pequeño de 4 años para audiencia de continuación

septiembre 22, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Fueron imputados como presuntos responsables de la privación ilegal de la libertad y posterior privación de la vida del pequeño Daniel Maximiliano de apenas cuatro años, se trata de su padrastro y de la madre y hermana de este sujeto.

Así lo dio a conocer la titular de la Fiscalía General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre en su reporte de la tarde del lunes, quien dijo que les fue impuesta por un juez de control, prisión preventiva oficiosa.

Los tres detenidos, Gilberto “N”, Ana Susana “N” y Fernanda “N”, serán presentados este martes 22 de septiembre para la audiencia de continuación, dentro del proceso penal 756/2026.

Hay que recordar que Gilberto “N” fue imputado como presunto responsable de de los delitos de homicidio doloso calificado y el delito vinculado a la desaparición, en tanto Ana Susana “N” y Fernanda “N”, como presuntas responsables del delito vinculado a la desaparición, en agravio de una víctima menor de edad.

Daniel Maximiliano de 4 años de edad fue reportado como desaparecido el pasado 13 de septiembre y lamentablemente fue localizado sin vida eal interior de un domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez en Xalapa.

“En este caso se informa que la Fiscalía mantiene el desarrollo de las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en apego a la ley, debido proceso y respeto a los derechos humanos de las partes”.

CARTEL INMOBILIARIO

En otro orden de ideas, Jiménez Aguirre señaló que avanzan las investigaciones en torno al llamado “cartel inmobiliario”, en el que Manuel Isaac “N”, Pedro Damián “N”, José Miguel “N” y David “N”, fueron sujetos a proceso por su presunta participación en los delitos de fraude y fraude procesal.

“Respecto de Roly “N” inicialmente un juez federal le concedió la suspensión provisional contra una orden de aprehensión, posteriormente tras recabar la información el juzgador determinó que deberá comparecer en el plazo de tres días ante el juez que lo requiere, si no se hace, se podrá ejecutar la orden de aprehensión”.